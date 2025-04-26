У Києві в День жалоби жінка голосно слухала російську музику і танцювала: її знайшли поліціянти

Киянка заявила, що не знала про вшанування пам'яті загиблих

У Києві в День жалоби за жертвами масованої атаки РФ жінка голосно слухала російську музику і танцювала. Щодо неї склали адмінпротокол.

Як розповіли в Головному управлінні поліції Києва, відео "розваг" киянки правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж.

На ролику жінка, яка перебуває на балконі загального користування одного із житлових комплексів, танцює і співає під російську музику.

Правоохоронці встановили фігурантку відео – нею виявилася 28-річна мешканка того будинку. За даними поліціянтів, жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння, адже в того дня "розважалася".

При цьому киянка заявила, що не знала про те, що 25 квітня в Києві оголосили Днем жалоби за 12 загиблими внаслідок російського удару по столиці.

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Правоохоронці провели з жінкою профілактичну бесіду та склали щодо неї адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство.

Раніше в столиці правоохоронці знайшли хлопців, які попри зауваження перехожих слухали російську музику в день балістичного удару по Сумах, через який загинули 35 людей. На юнаків склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство та розпивання алкоголю в громадських місцях.

