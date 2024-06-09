У Міноборони розповіли, скільки жінок у лавах ЗСУ

У Міноборони розповіли, скільки жінок наразі служать в ЗСУ

У Збройних силах України служать понад 67 тисяч жінок, більшість них – військовослужбовиці.

Як повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, 19 тисяч жінок у лавах ЗСУ є працівницями, а всі інші – військові.

За словами чиновниці, хоч Україна і не проводить мобілізації жінок, їхня чисельність в українській армії поступово зростала ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення росіян динаміка цього процесу лише прискорилася.

У 2018 році було змінено законодавство, і жінки отримали право обіймати посади в ЗСУ. Наразі вони все частіше обирають професії, які не прийнято вважати жіночими, – вони виявляють бажання стріляти, керувати артилерійськими установками, дронами тощо.

"Водночас, на жаль, у нас досі спостерігається проблема із просуванням жінок по службі. Зараз ми шукаємо шляхи, щоб врегулювати це питання. Щоб жінки, які хочуть будувати кар'єру в Збройних силах, мали цю можливість", – стверджує заступниця міністра.

Раніше у Міністерстві оборони повідомляли, що станом на січень 2024 року в українській армії служило 45 587 військовослужбовиць.