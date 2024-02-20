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Вступна кампанія-2024: у МОН розповіли, як випускники можуть оцінити свої шанси на вступ

Альона Павлюк — 20 лютого, 14:24
У МОН розповіли, як випускники можуть оцінити свої шанси на вступ
ake1150sb/Depositphotos

Випускники можуть оцінити свої шанси на вступ до закладів середньої спеціалізованої та вищої освіти за допомогою сайту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

На ньому містяться необхідні для цього сервіси та реєстри, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Зокрема, в ЄДЕБО можна переглянути кількість заяв, які вступники подали на обрану спеціальність до конкретного закладу в 2023 році. Також там міститься інформація про кількість тих, хто отримав рекомендації на бюджет.

Ці дані доступні у розділі "Вступ" – "Статистика".

Міністерство освіти і науки України/Facebook
Міністерство освіти і науки України/Facebook
Міністерство освіти і науки України/Facebook
Міністерство освіти і науки України/Facebook
Міністерство освіти і науки України/Facebook
Міністерство освіти і науки України/Facebook
Міністерство освіти і науки України/Facebook
Міністерство освіти і науки України/Facebook

Так вступники можуть зрозуміти, який конкурсний бал їм потрібний для обраної спеціальності й оцінити конкуренцію за місце.

"Проте наголошуємо, що інформація є орієнтовною, адже конкурсні бали та конкуренція змінюються щороку залежно від обсягу держзамовлення, поданих заяв і результатів вступних іспитів", – зауважили у МОН.

Для детальнішого аналізу можна також переглянути дані за минулі роки.

Нагадаємо, МОН визначило дати проведення національного мультипредметного тесту – з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудуться основна і додаткова сесії.

Наразі випускникам доступний демонстраційний варіант національного НМТ, до якого увійшли тести з української мови, математики, історії України, українська література, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької), біології, фізики, хімії та географії.

Також у міністерстві розповіли правила проведення цьогорічного НМТ.

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