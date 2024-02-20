Вступна кампанія-2024: у МОН розповіли, як випускники можуть оцінити свої шанси на вступ

У МОН розповіли, як випускники можуть оцінити свої шанси на вступ

Випускники можуть оцінити свої шанси на вступ до закладів середньої спеціалізованої та вищої освіти за допомогою сайту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

На ньому містяться необхідні для цього сервіси та реєстри, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Зокрема, в ЄДЕБО можна переглянути кількість заяв, які вступники подали на обрану спеціальність до конкретного закладу в 2023 році. Також там міститься інформація про кількість тих, хто отримав рекомендації на бюджет.

Ці дані доступні у розділі "Вступ" – "Статистика".

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Так вступники можуть зрозуміти, який конкурсний бал їм потрібний для обраної спеціальності й оцінити конкуренцію за місце.

"Проте наголошуємо, що інформація є орієнтовною, адже конкурсні бали та конкуренція змінюються щороку залежно від обсягу держзамовлення, поданих заяв і результатів вступних іспитів", – зауважили у МОН.

Для детальнішого аналізу можна також переглянути дані за минулі роки.

Нагадаємо, МОН визначило дати проведення національного мультипредметного тесту – з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудуться основна і додаткова сесії.

Наразі випускникам доступний демонстраційний варіант національного НМТ, до якого увійшли тести з української мови, математики, історії України, українська література, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької), біології, фізики, хімії та географії.

Також у міністерстві розповіли правила проведення цьогорічного НМТ.