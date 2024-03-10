У РФ на 10 днів ув'язнили студента, який назвав свою Wi-Fi мережу "Слава Україні"

Студента Московського державного університету засудили до десяти діб арешту за те, що він назвав свою мережу Wi-Fi проукраїнським гаслом "Slava Ukraine!" ("Слава Україні!").

У районному суді Москви заявили, що він "здійснив адміністративне правопорушення і публічно демонстрував атрибутику екстремістських організацій".

Згідно з документами, на назву мережі хлопця звернули увагу місцеві поліцейські, після чого студента взяли під варту, а у його кімнаті провели обшук. Персональний комп’ютер, ноутбук та Wi-Fi-роутер конфіскували.

У судових матеріалах стверджують, що студент використовував свою мережу Wi-Fi "з метою пропаганди гасла "Слава Україні" необмеженому колу осіб з числа користувачів у межах доступу Wi-Fi сигналу ідеології Організації українських націоналістів".

Нагадаємо, у Росії заборонили публічно демонструвати символіку та атрибутику Організації українських націоналістів, а також використовувати гасло "Слава Україні" та відповідь на нього – "Героям слава".

Крім того, ОУН внесли до переліку "нацистських". До того ж списку внесли також Українську повстанську армію, Українську народно-революційну армію та Українську народну самооборону.