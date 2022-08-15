"Повертайся додому і помри там": росіянин та білорус напали на українських студентів у Швейцарії

У Швейцарії на українських студентів напали двоє чоловіків: один з них був росіянином, а інший представився білорусом.

Інцидент стався у Цюриху 13 серпня. Про це повідомила одна з потерпілих студенток, журналістка Яна Сончківська в Instagram.

"Компанія московитів, які роками живуть у Цюриху, накинулася на біженців з України зі звинуваченнями в утиску російської мови.

Російськомовний чоловік, що назвався білорусом, спершу притиснув до стіни 20-річну українську студентку. Пізніше накинувся з кулаками на студента, коли почув, що він з України. Фрагмент нападу росіян вдалося записати", – розповіла дівчина.

Один із нападників звинувачував українців у зневазі до російської мови, а побачивши, що одна з дівчат почала відеозйомку, спробував вибити телефон з її рук.

На відео чути, як цей чоловік кричав англійською "Повертайся додому і помри там", "Я поставлю тебе на місце, клята українська п**да".

Він також двічі вдарив хлопця, коли той намагався захистити подруг.

Історію нападу детально розповіла одна зі студенток Софія Сукач у коментарі "Українській правді. Життя".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Яна Сончківська (@sonchkovska)

Студенти Яна Сончківська, Софія Сукач та Денис Шарлай потрапили в суперечку у центрі Цюриха 13 серпня.

"У цей день в Цюриху проходив Street Parade – музичний фестиваль техно. Ми не ходили на фестиваль, але пішли в місто після нього. Були в гостях, а потім поверталися назад.

Коли ми йшли до станції, то почули мову, яка була схожа на щось знайоме. Денис спитав: "Це білоруська чи російська?" Ми між собою говорили, що мова схожа на білоруську. Тут ці чоловіки підходять і кажуть: "Ні, це російська", – розповіла Софія Сукач.

Між компаніями зав’язався діалог, поки вони йшли містом. Один із чоловіків сказав, що він з Москви, а другий – представився білорусом.

Росіянин почав розмову з Денисом та Яною, а білорус – із Софією.

"Я не можу стверджувати, що він був білорусом, бо росіяни видають себе то за українців, то за білорусів у Європі. Але він так представився.

Я говорила з ним англійською і не переходила на російську. Він почав закидати мені, що я засуджую його мову і мову його друга", – каже Софія.

Софія відповіла, що друзі просто почули знайому мову, але не зверталися до них двох.

"Ви притісняєте мою мову! Я тут з 1995-го. Навіщо ви тут? Навіщо сюди приїхали притісняти мою мову?" – вже грубіше зі всілякими "fucking" і "с*ка" повторив він", – додає Яна.

У цей час Денис та Яна спілкувалися з росіянином, який розповідав, що "прості люди" не винні у війні.

"Він почав рідною для нього російською говорити, що народ не винен – це все політики.

Ми, українці, жодного слова не сказали ані про політику, про російську мову, ані про Росію, ані про їхню армію, ані про народ", – пригадує Яна.

Українські студенти Яна, Денис і Софія зазнали нападу від двох чоловіків у Цюриху

Чоловік, який назвався білорусом, запитував вік Софії і намагався дізнатися, чому вона приїхала до Швейцарії.

"Я сказала, що через те, що на мою країну летять ракети з країни його друга і з його країни теж. Напевно, це його розізлило.

Також я додала, що тут навчаюся. Він спитав, що я вивчаю.

– Журналістику.

– Навіщо?

– Щоб поширювати правду і не бути як російські пропагандисти".

Після цих слів дівчину притисли до стінки.

За словами обох дівчат, у цей момент чоловік кричав: "Ти приїхала сюди щемити мою мову! Ти, с*ка, принижуєш росіян, я тут з 95-го, а ти 20-річна не маєш права мене принижувати. Я тут живу, ви мене утискаєте".

"Чоловік, який представився росіянином, виявився адекватнішим. Він казав Яні, що нічого не міг би зробити з цієї війною, що він роками живе у Швейцарії. А цей просто притиснув мене.

Я не могла рухатися, мені стало страшно, я почала кричати і просити, щоб він мене відпустив", – каже Софія.

Почувши крик, Денис і Яна спробували припинити бійку та заступилися за Софію.

Тоді, за словами студентів, нападник переключився на Дениса.

"Ми відштовхнули його і російськомовний білорус звернувся до нашого товариша, запитавши чи він з України.

Той дав тверду відповідь: "Так". Тоді московит вперше вдарив його по обличчю", – пригадує Яна.

Поки Софію заспокоював перехожий, чоловік ще вдарив Дениса у плече. Тоді Яна почала знімати конфлікт на відео.

На записі можна почути, як нападник каже: "Повертайся додому і помри там", а дівчата відповідають, що їхній дім бомбардують через росіян.

Після цього до компанії підійшли російськомовні дівчата, які почали просити не публікувати запис в інтернет, а Яна пригрозилася, що викличе поліцію.

Зрештою, телефонувати правоохоронцям також хотів перехожий, але російськомовні чоловіки швидко зникли в натовпі.

Студенти розповіли про інцидент у соцмережах.

Вони просять поширювати їхнє відео з гештегом #visabanforrussians, щоб на цю проблему звернули увагу європейські лідери.

"Я покинула свій дім, родину і роботу через напад Російської Федерації на Україну. Наші університети бомбардують, ми продовжуємо вчитися у Швейцарії. Ми знайшли прихисток і безмежно вдячні Європі за неймовірну можливість – жити.

Натомість (росіяни – ред.) потікали в пошуках кращого життя і ще й чіпляються з претензіями, що ми їх мову принижуємо. Вони бачать фізично слабшу жертву і нападають, однак бояться показати своє обличчя на весь світ. Саме тому я прошу максимального розголосу інциденту", – каже Яна Сончківська.

Твіт про напад уже набрав понад 1,2 тисяч поширень. Його ретвітили політики, зокрема експрезидент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес, правозахисники, журналісти.

"Коли вам наступного разу захочеться сказати "Не всі росіяни такі. Це тільки війна Путіна", прошу згадати мою ситуацію", – додає Софія Сукач.

Зрештою, студенти вирішили звернутися з заявою до поліції.