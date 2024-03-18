У МОЗ дозволили робити перше щеплення вакциною проти COVID-штаму "Омікрон"

У Міністерстві охорони здоров’я дозволили проводити первинне щеплення вакциною проти штаму "Омікрон".



Раніше двовалентна вакцина проти COVID-19 була схвалена лише для проведення бустерних вакцинацій, повідомляють у МОЗ. Зміни затверджені наказом відомства від 29 лютого 2024 року.

Вакцину проти штаму "Омікрон" називають "двовалентною", оскільки вона містить мРНК двох варіантів – "оригінального" та "Омікрон".

"Двовалентна омікрон-специфічна вакцина проти COVID-19 – це оновлена версія вакцини Comirnaty від американської компанії Pfizer, яка адаптована спеціально для захисту проти штаму "Омікрон", – зазначають у міністерстві.

Там нагадали, що щеплення проти COVID-19 є безоплатними для всіх українців. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах.

На початку березня 2024 року в Україні зафіксували понад 5,5 мільйона випадків захворювання на коронавірус, додали в МОЗ.

Раніше ми повідомляли, що науковці виявили два нові побічні ефекти від вакцин проти COVID-19 Pfizer, Moderna або AstraZeneca.

"Виявити рідкісні побічні ефекти неможливо, доки вакцину не застосують мільйони людей. Жодне клінічне випробування не зможе бути настільки масштабним", – розповів співдиректор Глобальної мережі даних про вакцини Джим Батері.