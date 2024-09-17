"Маразм": у НАУ відреагували на скаргу в МОН через обовʼязковий тест з англійської

Громадська організація "Червоний Губер" поскаржилась у Міністерство освіти і науки через те, що Національний авіаційний університет запровадив обов'язкове тестування студентів на знання англійської мови.

В організації вважають, що це нібито порушує права студентів, повідомила виконувачка обов’язків ректора НАУ Ксенія Семенова.

Після цього МОН надіслало університету листа із проханням надати роз’яснення та пропозиції щодо запровадженого тестування.

У відповідь на це очільниця закладу пояснила, що інженерна освіта неможлива без знання англійської, як і міжнародна мобільність та стажування в хороших компаніях.

Також до студентів не зможуть запросити західних професорів, якщо вони не знають іноземної мови.

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"Вчити всіх студентів англійської однаково – дурість. Бо після школи у всіх різний рівень англійської. Тому тих, хто взагалі не знає мови, треба вчити з нуля. Тим, хто гарно володіє, треба допомогти підтримати рівень.

Щоб зрозуміти, який у студента рівень, треба, щоб він пройшов тестування. За це йому ніяку оцінку не ставлять. Але таким чином студентів ділять на групи, відповідно до рівня", – написала Семенова.

За її словами, аналогічне тестування студентів проводять, зокрема, Київська школа економіки та НаУКМА.

"ГО "Червоний Губер" вважає, що це порушує права студентів. Чесно кажучи, частина студентів НАУ теж не задоволені. Є люди, які сюди вступали, щоб отримати диплом, а не вчитися.

ЧГ пише про це грандіозне порушення злобний лист в МОН. МОН просить нас на це відповісти. Звісно, моїй команді більш нема чим зайнятись. Тому відповідь на цей запит напише ChatGPT", – каже виконувачка обов'язків ректора.

Зрештою, Семенова заявила, що не всі освітні громадські організації є корисними, а "Червоний Губер" назвала "шкідниками", чий "маразм переходить межі".

Нагадаємо, раніше очільниця НАУ розповіла, які проблеми треба вирішити у виші.