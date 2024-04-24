"Мертві душі" та гроші повз бюджет: очільниця НАУ розповіла, які проблеми треба вирішити у виші

Реорганізація Національного авіаційного університету, про яку стало відомо у вересні 2023 року, передбачає зміни підходів до управління ЗВО, виборів ректора та запровадження наглядової ради.

Таке рішення ухвалили через численні проблеми у виші та скандали навколо керівника-ексрегіонала Максима Луцького.

З якими проблемами боротиметься НАУ та що передбачає реорганізація вишу нова виконувачка обов’язків ректора Ксенія Семенова розповіла в інтерв’ю для "УП. Життя".

За її словами, одна з проблем НАУ – те, що у виші були працівники, які отримувала платню, але своїх обов'язків не виконували.

"У НАУ зараз купа "мертвих душ". Це люди, які насправді не ходять на роботу, а лише отримують зарплату. У них були шалені надбавки та премії, але при цьому надбавок викладачам немає. Я навчалася англійською мовою. У викладачів, які викладали іноземною, була подвійна зарплата, що мало сенс, але це скасували", – зазначила освітянка.

Також в університеті існують проблеми із господарською частиною. Зокрема, з опаленням.

"Останній опалювальний сезон був дуже складним: ми тільки починали щось вмикати, відразу рвало всі труби. Ми ледве вигребли. В останній місяць опалювального сезону всіх відпустили в онлайн, тому що навчатися очно було неможливо", – розповіла Семенова.

Також вона додала, що необхідно провести аналіз укриттів. У НАУ є невідремонтовані підземні приміщення, які потенційно можна для цього використовувати.

Крім того, за словами Семенової, на базі університету надають чимало послуг, кошти за які не йдуть до бюджету.

"Наприклад, парковки. У нас три паркувальних майданчики на території університету, але незрозуміло, яким чином відбувається оплата за стоянку. У нас величезна СТО на Семеренка, 1. Там надають платні послуги. Проте, судячи із цифр, які я бачу у звіті бухгалтерії, це не той заробіток, який об'єктивно є. Половина – в кишеню, половина – в бюджет", – зауважила вона.

Як зазначила нова очільниця НАУ, в університеті є наукове обладнання, лабораторії, викладачі, які можуть надавати експертизу. Однак відсутня система, як із цим працювати.

Наразі НАУ почав співпрацювати з Brave1 – це кластер для розвитку військових технологій, заснований Мінцифри, Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ, РНБО, Міністерством стратегічних галузей промисловості та Міністерством економіки України.

"Вони надають багато компаній, стартапів з оборонного сектору, які консультуються з НАУ. Але у нас немає зрозумілого тарифу – скільки коштує година консультації певного спеціаліста. Ми це не продаємо зараз, але ж компанії готові платити за експертизу", – зазначила Семенова.

Що передбачає реорганізація НАУ?

Після реорганізації від НАУ відділиться кропивницька льотна академія. А сам університет отримає нову назву – Київський авіаційний інститут.

"Юридично, бюрократично це виглядає як величезна ревізія всього господарства НАУ. Перевірка кожного стільчика, стола і так далі, бо це все передаватиметься на баланс КАІ. Переведення викладачів і студентів. На цьому етапі до вересня для них особливо нічого не змінюється.

Зміниться в адміністративному корпусі. Тут ми будемо різати, змінювати, скорочувати структуру управління. Науково-педагогічних працівників поки що не чіпаємо", – розповіла Семенова.

Також будуть переглядати контент навчальних програм, особливо технічних. Стосуватиметься це і гуманітарних факультетів.

"Вони, на жаль, слабкі. Якщо подивитися на науковців, які там є, на жаль, частина викладачів просто переписують українською російські дисертації і статті. Іноді замінюють (вибачте, але так і є) рублі на гривні і видають це за свою роботу", – розповіла освітянка.