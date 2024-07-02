У Непалі за сексуальне насильство над дитиною засудили чоловіка, якого вважають "реінкарнацією Будди"

У Непалі суд визнав винним у сексуальному насиллі над неповнолітньою чоловіка, якого тисячі людей вважають "реінкарнацією Будди". За злочин над дитиною він може провести 10 років у в’язниці.

Також 1 червня суд зобов’язав 33-річного Рам Бахадур Бамджона виплатити компенсацію постраждалій у розмірі 3750 доларів, повідомляє Reuters із посиланням на представника окружного суду Сарлахі на півдні Непалу.

Адвокат чоловіка заявив, що "Будда" планує оскаржувати рішення суду у вищій інстанції.

Чоловіка затримали у січні 2024 року у справі про сексуальне насилля над дівчиною, яка нібито жила як черниця в його ашрамі (аналозі монастиря).

Бамджона здобув увагу міжнародної спільноти в підлітковому віці. У 2005-му, коли йому було 15 років, хлопець став популярним, коли тисячі людей зібралися для того, аби побачити "реінкарнацію" буддистського святого Будди.

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Його прихильники стверджували, що Бамджона просидів майже 10 місяців під деревом у густому лісі на південному сході Непалу. Увесь цей час він нібито провів без сну, їжі чи води.

Ця інформація ніколи не були підтверджена, але змусила багатьох вважати хлопця "реінкарнацією" Сіддхартхи Гаутами, який пізніше став відомим просто як Будда або "просвітлений".

Хлопець почав проповідувати і привернув увагу близько 3000 послідовників. Згодом він створив мережу присвячених його вченню храмів.

Раніше ми розповідали про німкеню, яку засудили до кількох днів ув’язнення за образи одного з 9 хлопців, які вчинили групове зґвалтування. Злочинець, якому у WhatsApp писала дівчина, тоді відбувся умовним строком.