Назвала "свинею": німкеня отримала суворіше покарання, ніж "ображений" нею ґвалтівник

У Німеччині Майю Р. покарали за образу одного з 9 хлопців, які вчинили групове зґвалтування. 20-річній дівчині призначили покаранні у вигляді ув’язнення протягом вихідних за повідомлення, в яких вона, зокрема, називала злочинця "огидним виродком".

Про те, що дівчина отримала більш суворий вирок, ніж ґвалтівник, який відбувся умовним покаранням, повідомляє The Telegraph.

Жителька німецького Гамбурга Майя Р. написала одному з хлопців, якого визнали винним у груповому зґвалтуванні 15-річної дівчини, у повідомленні у WhatsApp.

Дівчина скористалася тим, що в мережі опублікували його номер, і назвала його "ганебною свинею-ґвалтівником" і "огидним виродком".

"Тобі не соромно, коли ти дивишся в дзеркало?

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Будемо сподіватися, тебе просто посадять під замок", – йшлося в її повідомленні.

Також дівчина пригрозила злочинцю тим, що він не зможе ходити вулицями, не "отримавши удар в обличчя".

Майї обрали такий вид покарання через те, що її раніше притягали до відповідальності за крадіжку, на розгляді справи в суді якої вона не з’явилася.

20-річна дівчина вибачилася перед ґвалтівником і сказала суду, що ті повідомлення "вже нікому не допоможуть". Вона додала, що хоче повернутися до навчального закладу та отримати спеціальність дитячої лікарки.

Про яку справу про зґвалтування йдеться?

Хлопець, який отримав "образливі" повідомлення, був одним із дев’яти злочинців, які протягом кількох годин у вересні 2020 року ґвалтували 15-річну дівчину в кущах гамбурзького парку.

На той час усім ґвалтівникам було менше 20 років, тому на них поширювався положення закону про покарання для неповнолітніх. З невідомих причин лише 19-річного громадянина Ірану засудили до позбавлення волі.

Згадуючи події того зґвалтування в суді, іранець запитав: "А хто цього не хотів би?".

Решта нападників, включно з тим, який отримав повідомлення Майї Р., отримали умовні покарання.

За словами головуючого судді, який розглядав цю справу, жоден зі злочинців не висловив жалю щодо скоєного.

Реакція суспільства

Ця справа продемонструвала, наскільки суворими є німецькі закони, що передбачають кримінальну відповідальність за образи.

Навіть назвавши когось "ідіотом", порушник ризикує отримати покарання у вигляді позбавлення волі до двох років.

Суд, який розглядав справу про образу та зґвалтування, заявив, що отримує "тривожно різку" реакцію суспільства і назвав звинувачення у свою сторону "цілеспрямованим нападом на верховенство права".

"Ми з великим занепокоєнням спостерігаємо за ворожнечею у зв’язку з розглядом справи та вироком", – повідомив речник районного суду в місцевій газеті Hamburger Abendblatt.

Раніше ми розповідали про зґвалтування в Індії чоловіком своєї дружини, яке суд не визнав злочином через повноліття жінки.