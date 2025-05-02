"Червоний – гарячий", а "синій – холодний": як у незрячих людей виникають асоціації з кольорами

Переважна більшість людей має усталені асоціації з кольорами. Наприклад, червоний часто пов’язують з гарячим, а синій – з холодним.

Тепер вчені з’ясували, що така здатність є навіть у незрячих від народження. Це можливо завдяки мові, яка здатна вбирати інформацію про візуальний світ і передавати асоціації.

Ці висновки опубліковані у журналі Communications Psychology, пише IFLScience.

Щоб дослідити цей феномен, психологи використали математичні та обчислювальні інструменти (зокрема й ChatGPT) для вивчення використання слів у книгах, статтях і стенограмах.

Слова, які з’являлися у схожих контекстах, розміщувалися у віртуальному просторі ближче одне до одного. Наприклад, "червоний" і "гарячий" часто з'являються у подібних реченнях, тому вони розташовувалися поруч.

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Модель шукала зв'язки між очевидними та загальновідомими асоціаціями, як-от "синій – холод". Також вона зосередилася на менш зрозумілих залежностях між кольорами та абстрактними поняттями, як-от живий-мертвий, швидкий-повільний, новий-старий, незрілий-стиглий, м'який-твердий тощо.

Потім вчені порівняли результати своїх моделей з даними, отриманими від реальних людей – як зрячих, так і незрячих.

З’ясувалося, що обидві групи створюють дуже схожі кольорові асоціації, попри різні сприйняття та досвід.

Це означає, що кольорові асоціації, ймовірно, починаються з візуального досвіду, а передаються через мову.

Дослідники припускають, що це відбувається не просто тому, що незрячим людям прямо вказали на зв’язок. Швидше за все, асоціації органічно закладені у мові.

Адже в повсякденні люди зазвичай не пов'язують, наприклад, жовтий колір з такими абстрактними поняттями, як швидкий-повільний. Але коли їх просять це зробити, зрячі та незрячі створюють схожі асоціації.

Вчені кажуть, що коли люди описують щось як "розпечене червоне" або "крижане синє", вони спираються на метафори, коріння яких у здатності бачити. Але вони настільки вкорінюються в мові, що їх можна зрозуміти навіть без безпосереднього сенсорного досвіду.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що мозок запам'ятовує лише неординарні ситуації, а решту доповнює тими даними, які вже знає. Люди можуть розрізняти ці два типи пам’яті та точно оцінювати, наскільки надійними є наші спогади.