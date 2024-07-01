Люди можуть визначати, наскільки надійними є їхні спогади – вчені

Вчені з'ясували, що мозок запам'ятовує лише неординарні ситуації, а решту доповнює тими даними, які вже знає. Люди можуть розрізняти ці два типи пам’яті та точно оцінювати, наскільки надійні наші спогади.

Про це свідчать результати дослідження команди вчених з Бірмінгемського університету, опубліковані у Communications Psychology, пише MedicalXpress.

"Ми покладаємося на наші спогади, особливо коли вони стосуються одноразової події, наприклад вечері на день народження. Але у подіях, які відбуваються регулярно як-от, дорога на роботу, мозок впорядковує лише унікальні елементи. Наприклад, дорожні роботи або невеличке ДТП. Решта деталей заповнюється з уже існуючих знань", – пояснює провідний автор доктор Бен Гріффітс.

У дослідженні було понад 200 учасників. Спершу їх попросили подивитися на об’єкти різних "невідповідних" кольорів. Наприклад, синє яблуко.

Після виконання простого математичного завдання, щоб відволіктися, їх попросили запам’ятати колір, а потім вибрати його з кольорової панелі, щоб перевірити, наскільки точно вони змогли згадати відтінок.

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А потім їх попросили оцінити, наскільки вони впевнені в точності своєї відповіді: "впевнений", "не впевнений" або "здогадаюся".

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Дослідники помітити загальні або "прототипні" відтінки, які обирали люди, коли не були впевнені у відповіді.

Цікаво, що впевненість учасників у виборі кольорів знижувалася, коли кольори були ближчими до відтінків, визначених алгоритмом машинного навчання як прототипні.

Це свідчить про те, що люди усвідомлюють ймовірний ступінь, до якого прототипи заповнюють прогалини в нашій пам’яті.

Таким чином можна враховувати це знання при проханні оцінити точність нашого спогаду.

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"Коли справа доходить до розпізнавання обличчя, ми знаємо, що людям важко відрізнити точні спогади від прототипів.

Дослідження показує, що люди насправді досволі добре знають, коли їхні спогади надійні, а коли мозок заповнює прогалини загальною інформацією", – додає професор Гріффітс.