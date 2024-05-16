У Нідерландах 29-річна жінка отримала дозвіл на евтаназію: вона страждає від психічних хвороб

29-річна громадянка Нідерландів Зорая тер Бік домоглася дозволу на евтаназію. Жінка має хронічну депресію, аутизм, тривожність та невизначений розлад особистості.

Схвалення на такий крок вона отримала минулого тижня, а сам процес тривав понад три роки, пише The Guardian.

Випадок Зораї є доволі суперечливим, бо евтаназія для людей з психічними захворюваннями в Нідерландах є незвичайним явищем. Однак кількість таких випадків зростає. До прикладу, у 2010 році таких справ було лише дві, а у 2023 їхня кількість була у 69 разів більшою – 138 випадків.

Сама жінка зазначила, що її історія вкотре підіймає питання, чи повинна допомога при смерті бути законною.

"Люди думають, що коли ти психічно хвора, то не можеш тверезо мислити, і це образливо. Я розумію побоювання деяких людей з обмеженими можливостями щодо евтаназії, а також занепокоєння з приводу того, що на людей чинять тиск, щоб вони померли", – розповіла Зорайя тер Бік.

Нідерланди – одна із країн, де евтаназія легалізована. Згідно із законодавством, нею мають право скористатися ті, хто "відчуває нестерпні страждання і не має надії на покращення". Людина повинна бути проінформованою і компетентною, щоб наважитись на такий крок.

Проблеми із ментальним здоров’ям у жінки розпочалися ще у ранньому дитинстві. У неї аутизм, депресія, тривога та невизначений розлад особистості.

Коли вона зустріла свого партнера, то сподівалася, що поряд з ним зможе зцілитися. Проте навіть у цих умовах вона продовжувала завдавати собі шкоди та думати про самогубство.

Дівчина наважилася на цей крок після того, як зрозуміла, що лікування не допомогає у боротьбі з недугами NewAfrica/Depositphotos

Вона розпочала інтенсивне лікування.

"Під час терапії я дізналася багато нового про себе та механізми подолання, але це не вирішило моїх основних проблем. На початку лікування ви відчуваєте надію. Я думала, що мені стане краще. Але чим довше триває лікування, тим більше втрачаєш надію", – зауважила дівчина.

Від початку лікування Зорая не відчула поліпшення. Вона мала намір покінчити життя самогубством, але не хотіла завдавати болю своїм близьким.

"Я закінчила електросудомну терапію у серпні 2020 року, і змирившись із тим, що лікування більше не потрібне, у грудні того ж року подала заяву на евтаназію. Це довгий і складний процес. Це не те, що ви просите про це у понеділок, а до п'ятниці ви вже мертві", – сказала Зорая тер Бік.

Процес отримання дозволу був довгим та складним. Вона мала пройти обстеження. Медики часто перепитували, чи впевнена вона щодо свого рішення.

"За ці три з половиною роки я жодного разу не вагалася щодо свого рішення. Я відчувала провину – у мене є партнер, сім’я, друзі, і я не байдужа до їхнього болю. І мені стало страшно. Але я твердо налаштована пройти через це", – зазначила пацієнтка.

Після зустрічі з медичною командою Тер Бік очікує, що її смерть настане в найближчі кілька тижнів.

"Я відчуваю полегшення. Це була така довга боротьба", – додає жінка.

Що таке евтаназія?

Евтаназія – метод припинення життя людини, щоб позбавити її від страждань внаслідок певних захворювань. Застосовують лише тоді, коли позбавитись від болю не допомагають жодні ліки.

Це доволі суперечлива тема для суспільства. У деяких країнах вона легальна, а в інших – заборонена. Наприклад, у 2021 році її дозволили в Іспанії, а минулого року в Португалії.