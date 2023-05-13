У Португалії легалізували евтаназію

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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13 травня 2023

Португалія ухвалила закон, що дозволяє евтаназію людям, які є невиліковно хворими та відчувають нестерпні страждання.

Виняток – психічно недієздатні для ухвалення такого рішення, повідомляє France24.

У президента є тиждень, щоб оприлюднити новий закон. За словами португальських ЗМІ, він може набути чинності до осені.

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Закон буде застосовуватися лише для громадян і законних резидентів країни, які досягнули 18-річного віку. 

 Фото: motortion/Depositphotos

Він не поширюватиметься на іноземців, які приїжджають в країну з метою допомоги в самогубстві.

Парламент Португалії схвалював законопроєкт про евтаназію чотири рази за останні три роки. Та щоразу його повертали на розгляд конституції через супротив президента.

Остаточну версію закону ухвалили 12 травня. Питання дозволу евтаназії розділило католицьку Португалію на різні табори. У країні ще тривають дебати щодо смерті за допомогою медиків.

"Прийняття цього закону відбулося відносно швидко порівняно з іншими великими країнами", – сказав Паулу Сантос, член групи прихильників евтаназії.

Він попередив, що багато лікарів може виступати проти цього законопроєкту.

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Нагадуємо, Іспанія легалізувала евтаназію у 2021 році і стала четвертою країною ЄС, яка це зробила.

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