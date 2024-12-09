У Нідерландах розкопали унікальну могилу римського солдата, похованого 2 тисячі років тому

У Нідерландах під час реконструкції площі знайшли поховання римського солдата

Археологи знайшли могилу з римського поселення в Херлені у Нідерландах.

Похованню – понад дві тисячі років тому. Вчені дійшли висновку, що могила належить воїну на ім'я Флакк, пише Arkeonews.

Археологи називають це поховання "найбільш унікальним свідченням римського проживання на цьому місці", оскільки це перший випадок, коли на могилі початку нашої ери вказано ім'я померлого.

Через прямокутну форму та знебарвлений ґрунт спочатку яму вважали льохом. Але археологи зрозуміли, що це могила після того, як знайшли прах.

На місці поховання також знайшли фрагмент латенського браслета, кераміку, черепки та три повні римські пластини Terra Sigillata (давньоримська назва різновиду керамічних виробів). На поверхні однієї з цих пластин було вирізано абревіатуру FLAC – співзвучне прізвисько Флакка.

РЕКЛАМА:

На місці поховання також знайшли керамічні черепки Gemeente Heerlen

"Крім чаші, дослідники також знайшли бронзовий скребок для шкіри та чотири різні пластини. Кераміка, яка походить з Італії, підтверджує, що Флакк був римським воїном.

Це унікальна знахідка, тому що це не тільки найдавніша римська могила в Херлені, але й тому, що раніше тут не було відомо жодного імені", – йдеться в заяві муніципалітету.

Археологи знайшли могилу римського солдата в Нідерландах Gemeente Heerlen

Могилу виявили під час розкопок на Raadhuisplein (Ратушній площі). Знахідка проливає світло на римське поселення, що було розташоване на перехресті важливих доріг Via Belgica та Via Traiana. Це місце було "серцем" римського поселення Coriovallum, яке тоді називалось Херлена.