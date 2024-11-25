"Це скарб": археологи вважають, що затонулий біля Кенії корабель міг належати Васко да Гамі
Археологи вважають, що затонуле біля берегів Кенії судно могло бути частиною флотилії португальського дослідника Васко да Гами. Цей корабель пішов на дно 500 років тому.
Таких висновків дійшли вчені у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Journal of Maritime Archaeology, пише Live Science.
Васко да Гама відкрив шлях з Європи в Індійський океан у 1497 році, коли його корабель першим обігнув мис Доброї Надії на південному краї Африки.
Мореплавець здійснив ще три подорожі цим маршрутом, а його дослідження стали основою португальської торгової імперії.
"Сан-Жорже" (São Jorge) був одним з близько 20 кораблів, які приєдналися до Васко да Гами в його останній подорожі в 1524 році. Він затонув незадовго до смерті дослідника.
У 2013 році археологи поблизу кенійського міста Малінді знайшли затонулий корабель разом із мідними злитками та слонячими бивнями.
У новому дослідженні науковці припустили, що це був саме "Сан-Жорже" – один із двох португальських кораблів, які затонули біля Малінді. Іншим був "Носса Сеньйора да Граса", який пішов на дно у 1544 році.
Якщо думка остаточно підтвердиться, то це затоплення вважатиметься найдавнішою європейською корабельною аварією в Індійському океані.
"Я думаю, що це унікальна корабельна аварія. Це скарб", – наголосив співавтор дослідження Філіпе Кастро.
Судно лежить на відстані близько 500 метрів від берега, на глибині приблизно 6 метрів. Дослідники під час занурення змогли знайти деревину з корпусу та шпангоутів (частини корпусу) корабля у траншеях, які вони зробили на місці затоплення.
Найближчим часом вчені збираються остаточно з’ясувати, чи є знайдений корабель частиною флотилії Васко да Гами, зокрема шляхом археологічного обстеження коралових рифів, які простягаються на північ від Малінді.
За словами співавтора дослідження Філіпе Кастро, кенійська влада вже зацікавилася кораблем, і з місця його затоплення можуть зробити підводний музей.
Нагадаємо, вчені досліджують рештки моряків зі затонулого корабля флоту Тюдорів.