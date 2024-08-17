Один з найбільших скарбів за останні десятиліття: у Німеччині знайшли понад 1,5 тисячі монет

Місцевий житель містечка Брайсгау виявив один з найбільших скарбів Середньовіччя Німеччини за останні десятиліття.

Археологи знайшли приблизно 1600 середньовічних монет, пише Arkeonews з посиланням на Державне управління охорони пам’яток регіональної ради Штутгарта.

Мешканець Брайсгау Клаус Фелькер допомагав прокладати трубопровід біля сільського басейну на початку травня 2024 року.

Під час риття траншеї він помітив "маленькі металеві пластини".

Одна з монет, яку знайшли в Брайсгау Державне управління охорони пам’яток регіональної ради Штутгарта

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Чоловік повідомив про знахідку в Державне управління охорони пам’яток, коли усвідомив можливе значення цих об’єктів. На місце прибула команда археологів та виявила тисячу монет.

Поки вони проводили розкопки, почався дощ, який перетворив траншею у багнюку по коліна. Але археологи не полишили своєї справи – і в результаті знайшли ще 600 монет.

Основна частина монет, за словами археолога Андреаса Гаазіса-Бернера, була викарбувана приблизно в 1320 році. Вони походять з кількох відомих монетних дворів, зокрема в Брайзаху, Цофінгені та Фрайбурзі. Були також монети з Кольмара, Лауфенбурга, Цюріха, Базеля, Санкт-Галлена.

Розмір монет з Брайсгау Державне управління охорони пам’яток регіональної ради Штутгарта

"Аналіз цього монетного скарбу дасть інформацію про обіг монет у Брайсгау, карбування на монетних дворах, торгівлю сріблом, а також видобуток у долині Глоттерталь", – зауважив археолог Андреас Хаасіс-Бернер.

Велике різноманіття монет свідчить про розгалужені торговельні мережі та обмін валюти, які існували в цьому регіоні на початку XIV століття.

Знахідка допоможе науковцям краще дослідили економічну діяльність: карбування, торгівлю сріблом і обіг грошей у Брайсгау.

Офіційні особи назвали артефакти одним із найбільших монетних скарбів, знайдених за останні десятиліття.