У Туреччині знайшли схованку з золотими перськими монетами, яким 2400 років

На монетах із характерним дизайном зображено лучника, який стоїть на коліні

Під час розкопок руїн Нотіума – стародавнього грецького міста-держави на Заході Туреччини – науковці знайшли схований горщик із десятками перських монет даріків, кожна з яких дорівнювала місячній зарплаті солдата.

Відкриття зробили археологи під керівництвом вченого Мічиганського університету Крістофера Ратте ще в 2023. Однак лише тепер міністерство культури та туризму Туреччини дало дозвіл на публікацію монет із дороговартісного металу, які тепер зберігаються в Археологічному музеї Ефеса, повідомили в The New York Times.

Науковці розпочали розкопки, як вони вважали, залишків міста елліністичного періоду – III-I століть до нашої ери.

Знахідки у внутрішньому дворику будинку в центрі колишнього міста показали, що, ймовірно, ця місцевість була заселена людьми значно раніше – ще у V столітті до нашої ери.

Під однією з частин того подвір’я археологи відшукали скарб із монетами, захований у невеликому горщику.

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"Схованку знайшли в кутку кімнати в споруді, закопаній під елліністичним будинком. Імовірно, його помістили там для безпечного збереження, але з невідомих причин так і не забрали", – розповів керівник розкопок Крістофер Ратте.

У горщику містилися десятки перських монет даріків, які отримали свою назву від імені Дарія І, який керував Перською імперією з 522 року до нашої ери до 486 року до нашої ери.

Скарб знайшли під час розкопок грецького міста Нотіума Археологічний проєкт Нотіума/Мічиганський університет

На золотих монетах, які карбували в Перській імперії, зображено фігуру стрільця на колінах – характерний дизайн даріків. Ймовірно, ці монети створили за 96 кілометрів на північних схід від Нотіума – у стародавньому місті Сарди.

Даріки карбували з кінця VI століття до нашої ери і аж до завоювання Перської імперії Александром Македонським у 330 році донашої ери.

Упродовж цього часу зовнішній вигляд монет залишався незмінним, але вони мали певні стилістичні відмінності.

За підрахунками команди дослідників, знайдені в горщику даріки створили в V столітті нашої ери, що підтверджують й інші артефакти.

"Археологічна знахідка без контекстної інформації схожа на людину, яка страждає на амнезію – людину без спогадів. Це все ще цікаво і важливо, але обсяг втрачених знань досі не встановлений.

У випадку з цим скарбом ми точно знаємо, де він був знайдений, і у нас є багато непрямих доказів того, коли його заховали", – додав Крістофер Ратте.

Згідно із записами грецького історика Ксенофонта, один такий дарік дорівнював платні солдата за один місяць.

Дослідники вважають, що цей скарб міг бути пов’язаний з бурхливою історією військових операцій поблизу Нотіума – колишнього військово-морської бази афінян. Тому глечик з монетами міг сховати найманець, який виконував завдання в тому регіоні.

"Виявлення такої цінної знахідки під час контрольованих археологічних розкопок є дуже рідкісною подією.

Ніхто ніколи не ховає скарб монет, особливо монет із дорогоцінних металів, без наміру їх забрати. Тож збереження такого скарбу може пояснити лише тяжке нещастя з його власником", – пояснив Крістофер Ратте.

Попри важливі відкриття у ході робіт, більшість скарбів, на думку керівника розкопок, раніше вже знайшли не археологи, а мародери.

Нагадаємо, під час розкопок на узбережжі чорного моря в Туреччині знайшли череп XIX століття, ймовірно, православного священника. Науковці вважають, що напис грецькою мовою на ньому свідчить про збереження православних традицій поховань.