"Корабель вікінгів" перекинувся: під час експедиції у Норвегії загинула археологиня зі США
У Північному морі під час експедиції з Фарерських островів до Норвегії перекинулося судно "Наддоддур", яке є реплікою корабля вікінгів.
Серед шістьох пасажирів на борту вціліло пʼятеро. 29-річна американська археологиня Карла Дана загинула, повідомляють BBC News і новинний сайт Фарерських островів local.fo.
У Державному департаменті США підтвердили смерть громадянки США біля берегів Норвегії, але деталей не повідомили.
"Ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним та близьким загиблої", – заявили у відомстві.
Пізніше журналісти BBC та мовника Фарерських островів KVF зʼясували, що йдеться саме про Карлу Дану.
Експедиція розпочалася 24 серпня, а катастрофа сталася на четвертий день. Уцілілих, які змогли дістатися рятувального плота, евакуювали у безпечне місце гелікоптером.
А наступного дня тіло зниклої жінки знайшли під перекинутим човном неподалік від норвезького міста Молей.
Норвезьке товариство морських рятувальників (NSSR) розповіло, що човен перекинувся через складні погодні умови: висота морських хвиль сягала 5 м, а швидкість вітру – понад 20,58 м/с.
Археологиня Карла Дана спеціалізувалася на епосі вікінгів і мала досвід роботи у Коста-Ріці, Нікарагуа, Панамі, Іспанії, Англії, Німеччині, Марокко, Китаї й Тайвані.
"Попри хвилювання від майбутньої подорожі, я пообіцяла собі припинити дивитися відео про Північне море. Важко втримати хвилювання і страх, коли бачиш, як хвилі перекидають величезні сучасні човни, наче іграшки.
Але в Північному морі є дика краса, нагадування про первісну силу природи, і я відчуваю, що мені неймовірно пощастило бути частиною цієї пригоди", – написала жінка перед останньою експедицією у своєму житті.
Нагадаємо, раніше на узбережжя Північного моря у Данії викинуло тисячі пар взуття із судна, яке потрапило у шторм.