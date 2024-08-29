"Корабель вікінгів" перекинувся: під час експедиції у Норвегії загинула археологиня зі США

Команда "Наддоддури" за кілька днів до експедиції

У Північному морі під час експедиції з Фарерських островів до Норвегії перекинулося судно "Наддоддур", яке є реплікою корабля вікінгів.

Серед шістьох пасажирів на борту вціліло пʼятеро. 29-річна американська археологиня Карла Дана загинула, повідомляють BBC News і новинний сайт Фарерських островів local.fo.

У Державному департаменті США підтвердили смерть громадянки США біля берегів Норвегії, але деталей не повідомили.

"Ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним та близьким загиблої", – заявили у відомстві.

Пізніше журналісти BBC та мовника Фарерських островів KVF зʼясували, що йдеться саме про Карлу Дану.

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Експедиція розпочалася 24 серпня, а катастрофа сталася на четвертий день. Уцілілих, які змогли дістатися рятувального плота, евакуювали у безпечне місце гелікоптером.

А наступного дня тіло зниклої жінки знайшли під перекинутим човном неподалік від норвезького міста Молей.

Норвезьке товариство морських рятувальників (NSSR) розповіло, що човен перекинувся через складні погодні умови: висота морських хвиль сягала 5 м, а швидкість вітру – понад 20,58 м/с.

Археологиня Карла Дана спеціалізувалася на епосі вікінгів і мала досвід роботи у Коста-Ріці, Нікарагуа, Панамі, Іспанії, Англії, Німеччині, Марокко, Китаї й Тайвані.

"Попри хвилювання від майбутньої подорожі, я пообіцяла собі припинити дивитися відео про Північне море. Важко втримати хвилювання і страх, коли бачиш, як хвилі перекидають величезні сучасні човни, наче іграшки.

Але в Північному морі є дика краса, нагадування про первісну силу природи, і я відчуваю, що мені неймовірно пощастило бути частиною цієї пригоди", – написала жінка перед останньою експедицією у своєму житті.

Нагадаємо, раніше на узбережжя Північного моря у Данії викинуло тисячі пар взуття із судна, яке потрапило у шторм.