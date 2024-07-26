У Балтійському морі знайшли затонуле судно XIX століття з дорогим шампанським

Польські водолази виявили у Балтійському морі затонулий вітрильник XIX століття, на борту якого було понад 100 запечатаних пляшок шампанського, вина, коштовної мінеральної води та порцеляни.

Про це пишуть BBC та Washington Post.

Корабель знайшли на глибині 58 метрів за 37 кілометрів від шведського острова Еланд. За словами керівника команди водолазів Томаша Стахури, це унікальна знахідка, адже зазвичай після корабельних аварій вдається знайти лише одну-дві пляшки алкоголю, а тут – цілий вантаж.

Водолази змогли встановити приблизну дату затоплення корабля – між 1850 та 1867 роками.

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Спочатку команда навіть вагалася, чи варто досліджувати це місце, але двоє водолазів все ж вирішили зануритися. Вони провели під водою майже дві години і повернулися з новиною про дивовижну знахідку.

Особливо цікавим відкриттям стали глиняні пляшки з мінеральною водою німецької марки Selters, яка в ті часи була дуже дорогою і подавалася переважно на королівських столах. Томаш Стахура припускає, що вантаж міг бути призначений для російського імператора Миколи І, оскільки один із царських кораблів зазнав аварії в цьому районі в 1852 році.

Водолази запевняють, що шампанське і мінеральна вода з затонулого вітрильника зберегли свій смак і можуть бути спожиті навіть зараз. Автор книги «Імперія випивки» Генрі Джефріс жартує, що холод і темрява морського дна – це ідеальні умови для збереження алкоголю протягом більше ніж 150 років.

Утім, експертка з вин Лета Бестер застерігає, що якість шампанського може бути "лотереєю". Вона зазначила, що шампанське, яке випускається без витримки, не призначене для довготривалого зберігання, тому важко сказати, наскільки добре зберігся їх смак.

Підняття вантажу на поверхню потребуватиме часу та узгодження зі шведською владою. Томаш Стахура зазначив, що вони готові почекати, щоб краще підготуватися до операції.

Раніше ми розповідали, що в італійському місті Баколі у межах проєкту підводної реставрації науковці виявили мармурову підлогу затопленої римської вілли. Це частина розкопок, які проводять у Підводному археологічному парку Байя (неподалік сучасного Неаполя).