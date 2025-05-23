Застрягло в саду: у Норвегії 135-метрове судно ледь не врізалося у будинок

У Норвегії чоловік вранці виявив у своєму саду 135-метрове вантажне судно.

Корабель сів на мілину та ледь де врізався у будинок, повідомляють The Guardian та BBC.

Близько 5-ї ранку 22 травня судно NCL Salten сіло на мілину після входу у Тронгеймський фіорд на шляху до міста Оркангер.

Місцеві мешканці міста Бінесет бачили, як корабель на швидкості 16 вузлів (приблизно 30 кілометрів на годину) прямував прямо до берега й зупинився в саду Йогана Гельберга, ледь не зачепивши будинок.

Його сусід Йостейн Йоргенсен прокинувся від звуку наближення судна. Він побіг дзвонити Гельбергу у двері, та той не відчиняв. Тоді Йоргенсен вирішив зателефонувати.

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Коли Гельберг прокинувся та виглянув у вікно, то побачив ніс корабля у своєму саду.

"Мені довелося зігнути шию, щоб побачити його верхівку. Це було настільки нереально", – розповів чоловік.

На борту судна було 16 членів екіпажів JAN LANGHAUG/NTB/AFP/Getty Images

У цьому будинку Гельберг живе вже 25 років. За його словами, зазвичай кораблі повертають у фіорд ліворуч або праворуч. Але цей пішов прямо.

"Ще п'ять метрів на південь – і він би влетів у спальню. Це дуже громіздкий новий сусід, але він скоро забереться звідси", – каже чоловік.

На борту зареєстрованого на Кіпрі судна було 16 членів екіпажу, серед яких норвежці, литовці, українці та росіяни. Ніхто з них не постраждав. Повідомлень про поранення або розлив нафти не надходило.

Наразі поліція проводить розслідування і вже знайшла одного підозрюваного на борту судна. Серед можливих причин інциденту – технічна несправність і людська помилка.

Водночас у судноплавній компанії North Sea Container Line повідомили, що "немає жодних підстав вважати, що це було навмисно". Оголошення про підозру там назвали "звичайною поліцейською процедурою".

Перша спроба витягнути корабель виявилася невдалою, тому він залишився на мілині до наступного припливу.

Нагадаємо, у Кенії розслідують падіння на село великого уламка сміття з орбіти Землі – металевого предмета вагою пів тонни та діаметром близько 2,5 метра.