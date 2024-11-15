У Новій Зеландії парламент призупиняв засідання через ритуальний танець депутатів

У Новій Зеландії депутати перервали засідання парламенту, влаштувавши традиційний ритуальний танець гаку. Таким чином вони намагалися зірвати голосування за законопроєкт, який начебто дискримінує права корінного народу маорі.

Про це повідомляє CNN.

14 листопада парламент мав проголосувати за законопроєкт, який передбачає нову інтерпретацію договору, укладеного між британською короною та маорі. Його підписали у 1840 році.

Договір Вайтангі визначає, як обидві сторони домовилися керувати країною. Його положення дотепер визначають законодавство та політику.

Рішення судів та окремого маорійського трибуналу поступово розширювали права та привілеї маорі. Однак дехто стверджує, що це призвело до дискримінації некорінних громадян.

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Натомість маорі та їхні прихильники кажуть, що законопроєкт підриває права корінного населення країни, яке становить близько 20% населення країни.

Через це 22-річна депутатка Хана-Раухіті Майпі-Кларк від партії Te Pati Maori під час попереднього засідання розірвала копію законопроєкту та почала виконувати традиційний танець гаку, пише Reuters. Згодом до неї приєдналися інші члени партії та деякі відвідувачі громадської галереї. Зрештою парламент був змушений призупинити свою роботу.

Після цього на знак протесту сотні людей вирушили у дев'ятиденний марш з півночі Нової Зеландії до столиці Веллінгтона, влаштовуючи мітинги проти ухвалення законопроєкту.

За оцінками правоохоронців, 10 тисяч людей пройшли маршем через Роторуа, що за 450 кілометрів на північ від Веллінгтона. Деякі з протестувальників скандували, розмахуючи прапором маорі.

Марш прибуде до Веллінгтона наступного вівторка, де, як очікується, десятки тисяч громадян зберуться на великий мітинг.