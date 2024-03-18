Шведська журналістка "пожартувала" про українок у борделях: посольство вимагає вибачень

Шведська журналістка Елаф Алі пожартувала про жінок з України – мовляв, більшість із них можна помітити лише у борделях.

Обурливе висловлювання пролунало у гумористичній програмі "IFS – invandrare för svenskar" (Іммігранти для шведів) суспільного телеканалу SVT.

"Вони блондинки і зливаються з натовпом, тому ви не помічаєте їхньої присутності, крім як у борделях", – заявила Алі.

Українки обурились через такий "жарт", а Посольство України у Швеції зажадало від телеканалу вибачень.

Утім сама журналістка не зрозуміла, за що має просити пробачення, а також поскаржилась на "расизм".

Що сталося?

У скандальному епізоді гумористичного шоу IFS 7 березня ведучий Ахмед Берхан запитав, яка група іммігрантів отримала найбільше дозволів на проживання у Швеції у 2022 році. Журналістка і письменниця Елаф Алі відповіла, що це українці.

"Але ви можете не замислюватися над цим, тому що вони світловолосі і зливаються з натовпом. Це може бути найбільш помітно в борделях", – "жартома" сказала вона.

Першою на ці слова відреагувала Христина Гевчук – активістка громадської організації "RefugeeHope. UA&SE", яка підтримує українців у Швеції.

"Мільйони українок змушені були покинути свої домівки не задля пошуку "легкої роботи", а рятуючи своє життя та життя своїх дітей, рідних. Чоловіки багатьох українських біженок залишаються в Україні, воюють, віддають життя за нашу можливість жити…

Це слова не просто пересічної людини за барною стійкою з бокалом алкогольного напою – це слова шведської журналістки, письменниці та ведучої Елаф Алі з екранів найвідомішого шведського телеканалу SVT під час програми IFS, яку дивляться тисячі людей. Який вплив на суспільство ці слова мають?" – написала Христина.

Активістка наголосила, що багато українок у Швеції отримували "пропозиції" щодо проституції, а також постраждали від зґвалтувань і домагань.

"Так, правда така, що жителі Швеції користуються важкою ситуацією українок з дітьми, які змушені виживати на 37-71 крону в день, не знають мови, суспільства. Не всі допомагають безкорисливо і це лякає.

Я – українка, і я не хочу, аби в мені бачили "потенційну сексуальну здобич". Я маю право, аби в мені бачили людину", – додала Гевчук.

Багато українок погодилися з нею і позначали шведський суспільний мовник у коментарях, вимагаючи перепросити за цей епізод.

"Окрім публічного вибачення, SVT має або видалити, або відредагувати випуск програми! Штраф за порушення етики теж не завадив би", – прокоментувала українка Оксана Свантессон.

Посольство України у Швеції та сам посол Андрій Плахотнюк опублікували заяву про неприпустимість таких "жартів".

"Посольство України в Швеції глибоко обурене та рішуче засуджує слова шведської журналістки Елаф Алі на адресу українських жінок у Швеції.

Вважаємо такі висловлення глибоко образливими та абсолютно неприйнятними, враховуючи обставини повномасштабної російської військової агресії проти України, яка змусила українських жінок рятувати своє життя та життя своїх дітей за кордоном", – йдеться у заяві.

Дипломати закликали Елаф Алі до публічного вибачення, а керівництво каналу SVT попросили "вжити необхідних заходів для унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому".

Утім, Елаф Алі не перепросила, а натомість заявила, що "українці надзвичайно злі" і "бомбардують" її коментарями в Instagram і Twitter.

Також вона зауважила, що під час програми пожартувала з імама, українців і сомалійців.

Обурених користувачів Елаф Алі назвала “лицемірами, які вдають, що дбають про жінок”.

"Ви "сердитесь" на опис реальності в комедійному шоу, а не на те, що це відбувається, чи на чоловіків, які купують секс? Сподіваюсь, ви почуваєтеся краще після того, як вилили свій огидний расизм", – написала Алі у соцмережі X (Twitter).

Згодом програмна директорка гумористичного шоу IFS Крістіна Гілл відреагувала на скандал у коментарі на сайті новин SVT.

Представниця каналу заявила, що ніяких санкцій щодо журналістки не планується, бо її висловлювання вписуються в рамки "свободи вираження поглядів". Вона також підкреслила, що IFS – це гумористичне шоу, в якому жарти мають бути "настільки абсурдними та перекрученими, щоб їх неможливо було сприймати серйозно".

"Це програма, яка грає зі стереотипами та національними особливостями", – додала Гілл.

Згодом Христина Гевчук опублікувала у себе на Facebook інструкцію, як поскаржитись шведському регулятору на неетичні висловлювання у програмі SVT.

"Отримані коментарі від телеканалу та журналістки ще раз демонструють, яку позицію вони займають. Жарти також повинні мати межу, вони не повинні порушувати честь і гідність іншої людини.

Тим більше такі слова не повинні виходити на екрани демократичної країни. Ці слова не були способом приверненням уваги (до проблеми сексуальної експлуатації біженок – ред.), як дехто вважає. Це – висміювання українських жінок", – написала Гевчук.