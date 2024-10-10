У Новій Зеландії помітили батька-викрадача і його трьох дітей: поліція шукає їх уже три роки

На Північному острові Нової Зеландії підлітки зафільмували пересування чотирьох осіб – ними були троє дітей та їхній батько-викрадач, яких правоохоронці розшукують протягом останніх трьох років.

Їх на початку жовтня 2024 року помітили і зняли на відео місцеві підлітки, які тоді були на полюванні на свиней, повідомили The Guardian.

Поліція Нової Зеландії вважає, що на кадрах Том Філліпс та його троє дітей – Ембер, Маверік та Джейда, яких чоловік викрав після сварки з дружиною в 2021 році. Батько не має законного права опіки над дітьми.

ВІДЕО ДНЯ

Підлітки були орієнтовно за 50 метрів від групи, коли вперше побачили її. Опісля юнаки підійшли ближче та навіть поспілкувалися із батьком-викрадачем, розповів 1News Джон Маковіні, дідусь одного з підлітків.

"Він (Том Філліпс – ред.) сказав їм (підліткам – ред.): "Що ви тут робите? Хто ви? Хтось ще знає, що ви тут?" Хлопець сказав "тільки ти", а потім вони просто продовжили йти", – сказав Джон Маковіні.

За словами підлітків, чоловік, з яким вони зустрілися, мав довгу бороду та пістолет, а на обличчях усіх дітей були маски.

Правоохоронці оперативно розпочали патрулювання району, де підлітки натрапили на групу з чотирьох осіб. Наступного ранку поліціянти розпочали пошуки, але викрадених дітей разом із батьком так і не виявили.

"Хоча ми не можемо вдаватися в подробиці, хочемо запевнити громадськість, що у нас є ресурси, щоб реагувати на будь-яку інформацію або звіти про спостереження, які надходять", – сказав інспектор Ендрю Сондер.

За його словами поліціянти роблять "усе можливе", аби безпечно повернути дітей до їхньої родини.

Мати, яка востаннє бачила своїх трьох дітей у 2021 році, розповіла New Zealand Herald, що "відчула полегшення", дізнавшись, що вони живі.

"Я така щаслива, що вони всі тут. Я відчуваю таке полегшення, побачивши всіх трьох своїх дітей", – поділилася враженнями жінка після перегляду відео.

Поліція Нової Зеландії Поліція Нової Зеландії

Мати Тома Філліпса зізналася, що рада бачити своїх онуків і бажає, щоб ті повернулися додому.

Філліпса та трьох його дітей оголосили зниклими безвісти у вересні 2021 року – після того, як його вантажівку знайшли покинутою. Правоохоронці розпочали масштабну пошукову операцію на суші та у морі.

Через 14 днів вони знайшли Тома в будинку його батьків. Чоловік заявив, що взяв своїх дітей "у тривалий похід". Його звинуватили у розтраті часу та ресурсів поліції.

Трохи згодом того ж року четверо знову зникли. Після того, як Том Філліпс не з'явився на судове засідання в січні, на його арешт видали ордер.

У 2023 році чоловік, ймовірно, вчинив пограбування за обтяжуючих обставин. Тоді двоє озброєних людей увійшли до приміщення банку та вимагали готівку. Згодом нападники втекли з місця подій на мотоциклі.

У червні 2024 року поліція Нової Зеландії оголосила винагороду в розмірі 80 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе знайти та безпечно повернути трьох дітей. Термін дії пропозиції уже закінчився.

Раніше правоохоронці припустили, що Філліпсу можуть допомагати місцеві, тож поліціянти закликали причетних "вчинити правильно" і розповісти їм усю відому інформацію про дітей та їхнього викрадача.

Нагадаємо, у серпні 2024 року в Австралії засудили 62-річну Еллен Рейчел Крейг. Жінку визнали винною у смертельному побитті своєї 2-річної доньки в 1987 році. Жінка була учасницею секти "Служіння Бога", після вчиненого вона протягом десятиліть переховувалася від правосуддя.