В Австралії судили учасницю секти, яка 37 років тому забила свою 2-річну доньку до смерті

В Австралії судили 62-річну Еллен Рейчел Крейг, яка побила свою 2-річну доньку до смерті у 1987 році, коли була учасницею секти "Служіння Бога".

Тільки у 2021 році, після десятиліть переховування, жінку заарештували в Новій Зеландії, а потім екстрадували до Австралії.

Верховний суд Нового Південного Вельсу призначив жінці 9 років увʼязнення, 6 з яких – без права на умовно-дострокове звільнення, повідомляють ABC News та ВВС.

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Що сталося з Тіллі?

37 років тому Еллен Рейчел Крейг до смерті побила свою доньку Тіллі The Sydney Morning Herald

Правоохоронці встановили, що 37 років тому Еллен Рейчел Крейг до смерті побила свою доньку Тіллі пластиковою трубкою, бо їй не сподобалося, як дитина підмітала подвір’я.

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Лідер секти Александер Вілон ("Альфіо Ніколосо") "помолився за воскресіння дитини", після чого помістив її тіло у бочку, спалив, а попіл викинув у річку.

"Сказати, що обставини смерті Тіллі трагічні, було б грубим применшенням. Вона загинула від рук того, хто був зобов'язаний її захищати", – заявила суддя Наталі Адамс, оголошуючи вирок.

Сексуальне насильство, побиття і "Татова кімната". Як працював культ "Служіння Бога"

Секта "Служіння Бога" діяла під керівництвом самозваного релігійного лідера Александра Вілона, який представлявся "Альфіо Ніколосо". Він організував общину на своїй земельній ділянці в місцевості Porters Retreat штату Новий Південний Вельс.

Александр Вілон тримав своїх послідовників в ізоляції, контролював їхні фінанси та переконував, що тлумачить послання від духовної істоти на ім'я "Моне", яка нібито керує його діями, пише New Zealand Herald.

Вілон також змушував членів секти називати його "Татком", а його будинок – "Татовою кімнатою". Саме там Вілон проводив молитовні сесії 4 рази на день, бив своїх послідовників за "порушення правил" та змушував їх займатися з ним сексом.

До общини Вілон запрошував переважно жінок у важкому становищі або самотніх матерів. Такою була 25-річна Еллен Крейг.

Еллен долучилася до секти разом з подругою Маргарет наприкінці 1980-х після розлучення з батьком Тіллі, Джерардом Стенхоупом. Вілон мав на неї сильний вплив і переконував застосовувати фізичне насильство до маленької Тіллі, а також бив дівчинку сам майже щодня.

Александр Вілон створив секту "Служіння Бога" у 1980-х Фото: Channel 10/ABC

Навіть Маргарет, яка полишила секту, була шокована жорстоким поводженням Вілона з дитиною і звернулася до поліції. Коли зʼявилася інформація про насильство над Тіллі, її намагався знайти рідний батько. Він приїжджав до общини "Служіння Бога", але не знаходив дитину.

У 1988 році Джерард Стенхоуп добився судової заборони на виїзд Тіллі за кордон та отримав опікунство над донькою, але було запізно. На той час Еллен Крейг вже змінила ім’я і переїхала до Нової Зеландії.

Чоловік багато років безрезультатно шукав Тіллі, а Еллен переховувалася в Новій Зеландії під різними іменами. За даними ЗМІ, деякий час вона перебувала просто під носом у поліції, адже працювала в шелтері для жінок, які постраждали від домашнього насильства, під іменем "Ерена Крейг".

Її подруга Маргарет заявила, що змогла лише один раз звʼязатися з Еллен, а потім її слід зник. Тоді Еллен збрехала, що віддала Тіллі на виховання одній парі, і вони вивезли її за кордон.

Як зловили Еллен Крейг

У 2021 році Александра Вілона заарештували, але так і не покарали NSW Police

Правоохоронці дізналися про смерть дитини лише у 2019 році, коли інший колишній член секти відвідав семінар для вцілілих і вирішив розповісти про цей злочин.

Еллен Крейг та Александра Вілона заарештували у листопаді 2021 року в рамках спільної операції австралійської та новозеландської поліції.

У червні 2024 року Крейг визнала себе винною у "ненавмисному вбивстві" та заявила, що ніколи собі цього не пробачить.

"Мої дії були жахливими, страшними, кошмарними. Мені шкода, що мої жахливі рішення як матері наразили її на таку небезпеку", – написала Крейг у листі до судді.

У 2021 році Александра Вілона звинуватили у співучасті у вбивстві, а наступного року – у зґвалтуванні двох жінок та двох дітей, які також жили в його общині.

Утім, Вілон досі на волі, адже в червні цього року його визнали неосудним через "когнітивні порушення".

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Нагадаємо, раніше розслідувачі ВВС заявили, що нігерійський лідер відомої мегацеркви Ті. Бі. Джошуа протягом 20 років ґвалтував жінок та змушував робити аборти.

У Кенії пастор заморив голодом десятки жінок та дітей, яким обіцяв "зустріч з Ісусом": послідовники тоталітарного культу почали свідчити проти нього.

А у Львові засудили трьох пасторів львівської філії секти Сандея Аделаджі, які переконували людей брати кредити.