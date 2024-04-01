На Вінниччині перевірили психоневрологічний інтернат: підопічні не мають одягу та ліків

Працівники Офісу омбудсмена виявили низку "кричущих порушень прав людини" у Яришівському психоневрологічному будинку-інтернаті на Вінниччині. У закладі проживає 151 людина.

Як повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, перевірку закладу ініціювали після звернення про неприйнятну ситуацію з підопічними.

"Частина з них потребувала термінового санітарно-гігієнічного догляду і мала зношений одяг. Порушення прав на гідні та безпечні умови перебування, деякі ліжка застарілі – з металевою сіткою в основі спального місця", – зазначив Лубінець.

Ліжка у будинку-інтернаті Омбудсмен України

Крім того, у закладі перебуває пацієнт, у якого збільшена ліва нога, через що йому важко пересуватися. Чоловік був змушений терпіти сильний біль, адже в інтернаті немає знеболювальних і можливості отримати необхідне лікування.

За словами Уповноваженого, це є порушенням права людини на належні умови та поводження.

Один із підопічних будинку-інтернату Омбудсмен України

Упродовж 2022-2024 років 27 підопічних закладу померли. Більшість з них страждали від ішемічної хвороби серця, однак у їхніх медичних картах не було даних про консультації кардіолога і профілактичні огляди.

З'ясувалося, що їм давали ліки, які містять клозапін. Цей препарат використовують для лікування шизофренії. Всупереч вимогам Міністерства охорони здоров’я, померлим не проводили контроль за станом здоров'я.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення під час повітряної тривоги підопічних закладу жодного разу не евакуювали в укриття. Це несе серйозну загрозу їхньому життю та здоров'ю.

Щоб усунути грубі порушення прав людини, Уповноважений відправив відповідний звіт керівництву інтернату та компетентним органам Вінницької області.

Нагадаємо, у Дніпрі відкрили справу проти інтернату для дітей з інвалідністю.