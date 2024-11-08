Вперше за 5 років після пожежі: у Франції задзвонили дзвони Собору Паризької Богоматері

Нотр-Дам під час реконструкції

У Парижі вперше після пожежі, яка сталася у 2019 році, задзвонили дзвони Собору Паризької Богоматері.

7 грудня його відкриють після тривалої реставрації, повідомляють The New York Times та France24.

Звуки восьми бронзових дзвонів північної дзвіниці лунали протягом 5 хвилин. Вони почали дзвонити о 9:30 за Гринвічем (11:30 за київським часом).

"Перший тест був успішним", – сказав Александр Гужон, який відповідав за перевстановлення дзвонів.

"Це прекрасний, важливий і символічний крок", – зазначив Філіп Йост, керівник громадської організації, яка займається відновленням собору.

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The bells of Notre Dame in Paris rang out together on Friday for the first time since a 2019 fire that devastated the historic cathedral, AFP reporters said.https://t.co/P7BQwDtrLZ pic.twitter.com/zvjTbnlvsP — AFP News Agency (@AFP) November 8, 2024

"Зараз 8 листопада, і Нотр-Дам каже нам: "Я тут, чекаю на вас", – наголосив віцеректор собору Гійом Норман.

Всього у Соборі Паризької Богоматері 21 дзвін. Незабаром до них приєднаються три нових, зокрема той, що дзвонив під час Олімпійських ігор у Парижі.

Найважчий дзвін під назвою "Габріель" важить понад чотири тонни, а найлегший – "Жан-Марі" – 800 кілограмів.

7 і 8 грудня на честь відкриття собору планують провести урочисті заходи.

Нагадаємо, пожежа у Соборі Паризької Богоматері сталася 15 квітня 2019 року. Вогонь спалахнув на горищі. Пожежники врятували Нотр-Дам за пів години до можливого руйнування.

Тоді вдалося зберегти головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві вежі, але шпиль і дах повністю згоріли й обвалилися.

Можливою причиною пожежі називають коротке замикання у будівлі, яка була на реконструкції. Однак точної не вдалося встановити й досі.