Вперше за 5 років після пожежі: у Франції задзвонили дзвони Собору Паризької Богоматері
У Парижі вперше після пожежі, яка сталася у 2019 році, задзвонили дзвони Собору Паризької Богоматері.
7 грудня його відкриють після тривалої реставрації, повідомляють The New York Times та France24.
Звуки восьми бронзових дзвонів північної дзвіниці лунали протягом 5 хвилин. Вони почали дзвонити о 9:30 за Гринвічем (11:30 за київським часом).
"Перший тест був успішним", – сказав Александр Гужон, який відповідав за перевстановлення дзвонів.
"Це прекрасний, важливий і символічний крок", – зазначив Філіп Йост, керівник громадської організації, яка займається відновленням собору.
"Зараз 8 листопада, і Нотр-Дам каже нам: "Я тут, чекаю на вас", – наголосив віцеректор собору Гійом Норман.
Всього у Соборі Паризької Богоматері 21 дзвін. Незабаром до них приєднаються три нових, зокрема той, що дзвонив під час Олімпійських ігор у Парижі.
Найважчий дзвін під назвою "Габріель" важить понад чотири тонни, а найлегший – "Жан-Марі" – 800 кілограмів.
7 і 8 грудня на честь відкриття собору планують провести урочисті заходи.
Нагадаємо, пожежа у Соборі Паризької Богоматері сталася 15 квітня 2019 року. Вогонь спалахнув на горищі. Пожежники врятували Нотр-Дам за пів години до можливого руйнування.
Тоді вдалося зберегти головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві вежі, але шпиль і дах повністю згоріли й обвалилися.
Можливою причиною пожежі називають коротке замикання у будівлі, яка була на реконструкції. Однак точної не вдалося встановити й досі.