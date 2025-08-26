У 96-річного патріарха Філарета погіршився стан: в ПЦУ попросили молитись за його здоров’я

Фото патріарха Філарета від 24 липня 2025 року

У Православній церкві України повідомили про погіршення стану здоров’я патріарха Філарета.

Про це 26 серпня повідомили на сайті ПЦУ.

"У звʼязку з очевидним погіршенням стану здоровʼя почесного патріарха Філарета (Денисенка) закликаємо всеукраїнську паству підносити молитви за його здоровʼя", – йдеться у повідомленні.

На сайті Української православної церкви Київського патріархату детальнішої інформації про стан Філарета наразі немає.

У нещодавній публікації йдеться, що 24 серпня він звершив богослужіння у Володимирському кафедральному соборі в Києві та привітав вірян з днем незалежності.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, патріарх Філарет (Михаїл Денисенко) народився 23 січня 1929 року в селі Благодатне на Донеччині.

Навчався в Одеській духовній семінарії, потім – у Московській духовній академії, здобув ступінь кандидата богослов’я. У 1962 році був висвячений у єпископи.

Філарет був одним із найпослідовніших і найгучніших прихильників створення української церкви. Зокрема у 1992 році він ініціював створення Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), яку офіційно очолив у 1995-му.

У грудні 2018 року Філарет відіграв помітну роль у підготовці Об’єднавчого собору, де була створена Православна Церква України.

Щоправда, згодом між ним та керівництвом новоствореної ПЦУ виникли розбіжності.

Наразі Філарет має статус почесного патріарха Православної церкви України. З 2019 року він перебуває "на спокої" – це означає, що він не займається безпосередньо справами церкви та зберігає лише частину певних привілеїв, пов’язаних з його високою посадою.