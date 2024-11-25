У Південній Кореї чоловік навмисне погладшав, щоб уникнути призову на службу: його засудили

У Південній Кореї чоловік набрав зайву вагу, щоб ухилитися від армії

У Південній Кореї чоловік навмисне набрав вагу, щоб уникнути призову на військову службу.

Суд визнав його винним, повідомляють BCC та The Korea Herald.

Згідно із законодавством, у Південній Кореї всі чоловіки віком понад 18 років повинні прослужити в армії щонайменше 18 місяців.

Під час першого медичного огляду 26-річного обвинуваченого визнали придатним. Однак на фінальному в нього діагностували ожиріння – чоловік важив 102 кілограми при зрості 169 сантиметрів. Отож, його індекс маси тіла досяг значення 35,8.

Тому лікарі визнали його придатним лише для служби на небойовій посаді.

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Тепер суд визнав чоловіка винним у спробі уникнути обов'язкової військової служби шляхом навмисного набору ваги.

Також винним визнали його друга, який порекомендував погладшати для ухилення від служби та навіть давав поради щодо набору ваги. Однак сам чоловік свою вину заперечує й заявляє, що ніколи не вірив, що його друг піде на такий крок.