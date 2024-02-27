У 2023 році народжуваність у Японії побила антирекорд

Народжуваність в Японії за минулий рік впала до рекордно низького рівня, що вкотре підсвітило демографічну проблему.



У 2023 році народилася 758 631 дитина – це на 5,1% менше порівняно з попереднім роком, повідомляє Reuters.

Кількість шлюбів також зменшилася на 5,9%: вперше за 90 років їх було менше ніж 500 тисяч.

Менша кількість одружень є передвісником подальшого скорочення населення, оскільки позашлюбних дітей в Японії небагато.

Народжуваність в Японії падає вже восьмий рік поспіль.

Уряд країни заявив, що вживатиме "безпрецедентних заходів" для подолання кризи народжуваності, наприклад, розширення дитячих садків і підвищення зарплати для молодих працівників.

"Наступні шість років до 2030 року, коли кількість молодих людей стрімко зменшуватиметься, будуть останнім шансом змінити цю тенденцію", – сказав журналістам головний секретар кабінету міністрів Йошімаса Хаяші.

Також в Японії вже починають боротися з самотністю за допомогою сучасних технологій.

За даними Агентства у справах дітей та сім'ї, станом на кінець березня минулого року 31 з 47 префектур Японії пропонували послуги з пошуку “другої половинки” за допомогою штучного інтелекту. У грудні до них приєдналася влада Токіо.

А префектура Сіга запустила онлайн-центр підтримки шлюбу ще у 2022 році. Станом на кінець січня 13 пар вирішили одружитися через цей онлайн-центр. Шість із них – з партнерами, яких запропонував ШІ на основі вподобань людини.

Нагадаємо, в Україні у 2023 році народилося на третину менше дітей, ніж до повномасштабної війни.