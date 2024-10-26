"Націлився" на 3500 дітей: в Ірландії чоловіка засудили за сексуальне насильство в інтернеті

26-річного ірландця Александра Маккартні засудили до довічного ув'язнення за те, що він видавав себе за дівчину-підлітка, щоб потоваришувати з дітьми в соцмережах, а потім примушувати їх до сексуальних дій шляхом шантажу.

Чоловіка також визнали винним у неумичному вбивстві 12-річної американки.

Поліція Північної Ірландії заявила, що Александр "викрав дитинство" і "шокував спільноти в усьому світі" своєю розбещеністю, пише The Telegraph.

Уперше поліції стало відомо про ймовірні незаконні дії чоловіка в 2016 році, коли його заарештували за непристойні знімки дітей на його девайсах. Оскільки постраждалих не вдалося встановити, ірландця випустили під заставу.

Александр Маккартні Поліція Північної Ірландії Сімаррон Томас разом із батьком Поліція Північної Ірландії

РЕКЛАМА:

У 2019 році до правоохоронців звернулися з повідомленням про те, що дорослий чоловік, вдаючи з себе 13-річну підлітку, втирається в довіру до дітей і змушує їх до сексуальних дій, повідомляли в поліції Північної Ірландії.

Поліціянти знову навідалися додому до Александра Маккартні, де знайшли 64 електронні пристрої, на яких було десятки тисяч фотографій і відеозаписів неповнолітніх дівчат.

Правоохоронці з’ясували, що 26-річний Александр створив і використовував багато фальшивих облікових записів на різних інтернет-платформах, де шукав дівчат віком від 10 до 16 років, аби схилити їх до створення еротичного контенту.

Від дій кривдника постраждали діти не лише з Великої Британії, але й США, Нової Зеландії, Австралії та ще щонайменше 27 країнах по всьому світу.

Зловмисник зберігав непристойний контент і примушував дівчат самостійно розміщувати свої фото та відео в мережі.

Правоохоронці вважають, що Александр обирав своїми "жертвами" юних дівчат, які були вразливими або висловлювали сумніви щодо свого зовнішнього вигляду. Цю інформацію він використовував для своїх злочинних намірів.

Читайте також : Цифрові права та онлайн безпека: як захистити дітей в інтернеті

"В одному жахливому випадку Маккартні знадобилося лише дев’ять хвилин, щоб втертися в довіру, вчинити сексуально насильство та почати шантажувати 12-річну дівчинку", – розповіли в поліції Північної Ірландії.

Багато постраждалих дітей боялися розповідати своїм батькам чи іншим дорослим про пережите, тому численні злочини вдалося виявити лише після доказів, які правоохоронці знайшли на пристроях Маккартні.

У травні 2018 року 12-річна Сімаррон Томас із Західної Вірджинії (США) скоїла самогубство, вистріливши в себе з пістолета. Через 18 місяців її батько вчинив самогубство, так і не дізнавшись, чому його донька вирішила піти з життя.

Лише через три роки правоохоронці з’ясували, що Сімаррон вбила себе під час онлайн-дзвінка Александра Маккартні. Каталізатором самогубства став шантаж ірландця, який примушував залучити до сексуальних дій і 9-річну сестру дівчинки й надіслати йому фотографії.

"Ми всі були спустошені смертю нашої онуки. Ми знаємо, що ніщо, що ми робимо чи говоримо, поверне її. Але якщо ми зможемо допомогти іншій сім’ї не пережити те, що зробили ми, з її смерті може вийти щось хороше. Батьки, будь ласка, будьте відкритими до комунікації щодо зла в інтернеті", – заявили тоді бабуся та дідусь загиблої.

Читайте також : В інтернеті що 5 хв відбувається сексуальне насильство над дитиною. Як це зупинити

Загалом 26-річний кривдник дітей визнав 185 звинувачень у неумисному вбивстві, шантажі, підбурюванні до сексуальних дій, а також виробництві та розповсюдженні непристойних зображень, унаслідок чого постраждали 70 дітей.

Правоохоронці вважають, що Александр "завдав серйозної та тривалої шкоди" приблизно 3500 дітям та їхнім родинам.

Суддя О’Хара під час оголошення вироку сказав, що Маккартні використовував "соціальні мережі в промислових масштабах, щоб завдати жахливої та катастрофічної шкоди молодим дівчатам", пише The Guardian.

"Підсудний був безжалісний. Він проігнорував численні можливості зупинитися і благання про помилування. Він брехав і брехав, а потім знову брехав. Справді важко придумати сексуально відхиленого, який представляє більший ризик, ніж цей підсудний", – заявив суддя.

Головний суперінтендант поліцейської служби Департаменту боротьби зі злочинністю Північної Ірландії Імонн Корріганн сказав, що Маккартні почав вчиняти насилля, будучи ще підлітком. Для цього він використовував кілька пристроїв у своїй спальні і листувався в різних часових поясах.

"Маккартні – це ніщо інше, як огидний переслідувач дітей, який видавав себе за молодих дівчат в інтернеті, щоб втиратися в довіру до постраждалих, маніпулювати ними й вчиняти сексуальне насильство", – вважає правоохоронець.

Александр Маккартні проведе у в’язниці щонайменше 20 років після того, як буде врахована кількість вироків, які він відбуватиме одночасно.

"Ми сподіваємося, що наші діти зможуть жити далі і насолоджуватися повноцінним життям, якого вони заслуговують, і що на це не вплине неймовірна травма і тягар, який вони будуть носити з собою вічно. Ми ніколи не пробачимо і ніколи не забудемо тих жахливих речей, які скоїв цей хижак", – сказав один із батьків постраждалих дітей.

За підрахунками науковців, щороку понад 300 мільйонів дітей по всьому світі стають жертвами сексуального насильства в інтернеті – це кожен восьмий.