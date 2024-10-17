Не 113 рік, а 2024-й: у КНДР припиняють використовувати календар чучхе

За календарем чучхе – зараз 113-й рік

У КНДР частково припинили використовувати календар чучхе, за яким літочислення вели від року народження попереднього глави держави – Кім Ір Сена.

Один із північнокорейських чиновників вважає, що цей захід має посилити позицію нинішнього очільника Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Система літочислення КНДР розпочиналася 1912 роком, коли народився тодішній лідер країни та дід нинішнього правителя – Кім Ір Сен. Тобто за календарем чучхе наразі у КНДР 113-й, а не 2024 рік.

Такий календар офіційно прийняли у 1997 році – через три роки після смерті Кім Ір Сена.

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Водночас у КНДР не відкинули повністю інші підходи до літочислення – паралельно з чучхе використовували григоріанський календар.

Журналісти Yonhap звернули увагу на те, що 10 жовтня під час промови Кім Чен Ина та у заявах Міністерства закордонних справ використовували календар чучхе.

Однак уже наступного дня в головній газеті КНДР The Rodong Sinmun у заяві впливової сестри лідера країни Кім Йо Чжон вказали лише 2024 рік без посилання на календар чучхе.

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Від 13 жовтня The Rodong Sinmun взагалі припинили використовувати унікальне літочислення КНДР.

У коментарі для видання працівник Міністерства об’єднання Північної Кореї, який відмовився називати своє ім’я, сказав, що скасування календаря чучхе розглядається як "відображення бажання Кім Чен Ина утвердити власне лідерство".

"Це, схоже, є частиною спроб Кім Чен Ина створити власний незалежний культ особи, який став очевидним з початку цього року", – вважає чиновник.

За його словами, КНДР, ймовірно, поступово вноситиме зміни до календаря чучхе, а не припинить його використання відразу.

Нагадаємо, у червні 2023 року в КНДР публічно стратили 22-річного чоловіка через те, що він переглядав фільми та прослуховував музику південнокорейського виробництва.