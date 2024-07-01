У польському садочку дворічна українка отримала опіки майже 20% тіла: керівництво розводить руками

У польському місті Вроцлав у одному із дитячих приватних садочків мережі Kids&Cо дворічна Соломія Томич зазнала опіків другого ступеня з ураженням 19% тіла. У закладі досі не можуть пояснити, що сталося з дитиною.

Про інцидент повідомила мама дівчинки Аліса Томич у своїх соцмережах.

У коментарі для "УП. Життя" Аліса розповіла, що випадок трапився 9 лютого 2024 року. Того дня вихователі зателефонували і повідомили, що під час купання у дівчинки почервоніли ноги.

"Ми приїхали одночасно із швидкою. Те, що ми побачили, було страшним: ніжки і частково сідниці були ніби обпечені, на шкірі з’явилися пухирі. Донька кричала, плакала, була дуже розгубленою. Лікарі надали першу допомогу, а потім нас забрали до лікарні", – сказала мама дівчинки.

Соломія важко переживала травму, адже мала високу температуру, сильний біль, а також була змушена приймати багато ліків та терпіти заміну пов’язок.

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"Ми провели у лікарні більше двох тижнів. Нам сказали, що у доньки опіки другого ступеня з ураженням 19% поверхні тіла. Внутрішні органи, на щастя, не постраждали. Чотири рази їй змінювали пов’язки під загальним наркозом, щоб забрати омертвілу шкіру. Вона приймала велику кількість ліків, а також антибіотики, бо у медзакладі підхопила інфекцію", – поділилася Аліса Томич.

Найбільше у дівчинки постраждали ноги та частково сідниці Фото надано Алісою Томич Більше двох тижнів Соломія провела у лікарні Фото надано Алісою Томич Дівчинка була змушена терпіти сильний біль та заміну пов'язок під загальним наркозом Фото надано Алісою Томич

За її словами, руки дівчинки були настільки "заколотими", що медики не могли встановити крапельницю. Тому їй поставили загальний катетер в шию та ще один в сечовий міхур, щоб сеча не потрапляла на травмовану шкіру.

Поки Аліса та Соломія перебували в лікарні, Станіслав Томич (батько дівчинки – ред.) намагався з’ясувати у вихователів та директорки садочку, що трапилося з дитиною.

"У понеділок (11 лютого – ред.) Стас пішов в садок, щоб дізнатися подробиці того дня. Там розповіли, що донька сходила в туалет, сильно забруднилася, тож потрібно було її помити. І саме в душовій кабіні помітили, що у неї з низу до верху почали червоніти ноги", – розповіла мама Соломії.

Через те, що сталося, Аліса та Станіслав були змушені звернутися по допомогу до юриста.

"Наш адвокат навідався до садочку. Після його візиту нам скинули список лікарів, до яких ми можемо звернутися. Перша пропозиція компенсувати кошти була у березні. Нам відшкодували витрати на ліки, а не повністю всю суму за інцидент, і подарували їй м’яку іграшку. Це сталося лише завдяки юристу", – зауважила мама постраждалої дівчинки.

Батьки Соломії зверталися більше ніж до десятка лікарів, а також до медика з приватної клініки. Всі одноголосно дійшли висновку, що дівчинка постраждала саме від опіків, а не алергічної реакції. Що їх спричинило – досі достеменно невідомо. Однак лікарі підозрюють, що опік був термічним або хімічним.

Дворічна Соломія більше двох тижнів провела з мамою в лікарні Фото надано Алісою Томич

Аліса Томич каже, що зараз донька почуває себе добре, але досі психологічно травмована.

"Прогнози лікарів позитивні. Соломійка вже ходить, грається та є активною. Ніжки ще червоні, тому використовуємо мазі та виконуємо всі рекомендації медиків.

Були проблеми з купанням. Боялася іти у ванну, плакала та кричала. Зараз ситуація вже краща. Стараємося брати іграшки, щоб процес був цікавим та відволікав її увагу. Можливо, працюватимемо з психологом", – поділилася жінка.

Наразі родина намагається дізнатися, що сталося з дитиною та хто винен у цьому.

"Хочемо встановити справедливість і щоб винних притягнули до відповідальності. А також, щоб нам відшкодували моральну та грошову компенсацію", – зауважила Аліса Томич.

У коментарі для "УП. Життя" адвокат родини Томаш Щех розповів, що справу розслідує поліція. Правоохоронці допитали свідків події та взяли на експертизу хімічні засоби, які потенційно могли спричинити опік.

Якщо провину працівників (або працівника) садочку доведуть у суді, за нанесення тяжких тілесних ушкоджень їм (йому/їй) може загрожувати від трьох до п’яти років позбавлення волі за частиною 1 статті 160 Кримінального кодексу Республіки Польщі.

Як на інцидент відреагувало керівництво мережі дитячих садочків Kids&Co?

За словами Аліси Томич, адміністрація садка намагалася приховати інцидент. Батьки інших дітей навіть не знали про нього, поки жінка не оприлюднила відповідний допис у своїх соцмережах.

Керівництво прокоментувало ситуацію після того, як публікація набула розголосу.

У коментарі для "УП. Життя" комунікаційниця мережі дитсадків Kids&Co Катажина Роґальська стверджує, що адміністрація садка постійно контактує з родиною дівчинки та відшкодувала кошти, які батьки витратили на медикаменти та пошиття індивідуальних утискових лосин.

У садку досі не можуть пояснити, що сталося з дитиною того дня Мережа дитсадків Kids&Co

Там заявили, що такий випадок трапився вперше за 18 років роботи мережі закладів. Крім того, у садочку стверджують, що не знають, що сталося з дворічною Соломією, але "роблять усе можливе, аби встановити причину опіків".

"На наступний тиждень після інциденту ми запросили батьків дівчинки на розмову. Показали їм усі засоби, які були у ванній кімнаті. Також приміщення дитсадка перевіряла поліція.

Ми провели комплексну перевірку, щоб переконатися, що наш заклад є безпечним для дітей. Вжили додаткових запобіжних заходів, щоб мінімізувати всі можливі ризики. Ми переконані, що всі наші діти перебувають у цілковитій безпеці, а ця ситуація – виняткова", – йдеться у заяві.

Аліса Томич стверджує, що з моменту трагедії жодного працівника не відсторонили від роботи і садок працює у звичному режимі. Натомість адміністрація заявляє, що не може цього зробити, "не маючи жодних доказів".

Під дописом Аліси Томич користувачі висловили припущення, що дівчинку навмисно травмували – нібито через те, що вона українка. Однак батьки не вважають це правдою, а колектив закладу закликає не загострювати увагу на національній приналежності дитини.

"Виступаємо категорично проти будь-яких коментарів з підтекстом дискримінації за національною ознакою. Ми – міжнародна мережа і опікуємося понад двома тисячами дітей з багатьох країн, у тому числі з тих, де зараз йде війна. Всіх поважаємо та цінуємо", – наголосили в Kids&Co.

Свої пояснення керівництво опублікувало й у коментарях під дописом Аліси Томич. Більшість користувачів така відповідь не задовольнила та вони з недовірою поставились до їхніх слів.

Після цієї ситуації батьки, чиї діти відвідують садочки мережі Kids&Co, вимагають встановити камери відеонагляду в групах.

Медики одноголосно дійшли висновку, що дівчинка постраждала саме від опіків, а не алергічної реакції Фото надано Алісою Томич

Що робити батькам, якщо дитина постраждала в освітньому закладі на території Польщі?

Якщо в польському закладі освіти трапилася ситуація, яка загрожує здоров’ю та життю дитини, юрист Томаш Щех радить батькам телефонувати до служби екстреної допомоги – 112. Також звертатися до поліції за номером 997 та "швидкої допомоги" (Pogotowie ratunkowe) – 999.

Важливо звернутися до адвоката, який захищатиме інтереси родини. Він повністю візьме на себе ведення справи. Щоб надати юристу такі повноваження, потрібно оформити довіреність на представництво у суді – Pełnomocnictwo.

Якщо ж у сім’ї немає фінансової можливості скористатися послугами кваліфікованого спеціаліста, пан Томаш каже, варто звернутися до Центрів соціальної допомоги – Ośrodek Pomocy Społecznej, які розташовані у кожному польському місті.

Це місце, куди люди можуть звернутися по допомогу у складних життєвих обставинах. Там можна отримати консультацію юриста безкоштовно.

Щоб отримати допомогу, треба подати письмову заяву до Центру за місцем проживання. Соціальний працівник відвідає дім особи або сім'ї, яка потребує допомоги, і проведе своєрідне інтерв’ю (wywiad środowiskowy), аби ознайомитися з проблемою і на основі отриманої інформації розробити план дій.

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