У лісах Польщі знайшли рідкісний мідний кинджал, якому понад 4 тисячі років

Мідний кинджал, якому понад 4 тисячі років, знайшли у лісі поблизу міста Ярослав у Польщі. Археологи ідентифікували артефакт як надзвичайно рідкісний.

Цінну знахідку за допомогою металошукача виявив член Ярославського історико-розвідувального товариства Пьотро Горлах, пише Аrkeonews з посиланням на Nauka W Polsce.



Стародавня зброя була виготовлена з міді і мала довжину трохи більше 10,5 сантиметра. Цінність артефакта зумовлена тим, що, за словами вчених, у III тисячолітті до нашої ери предмети з міді були надзвичайно рідкісними в цьому районі.



За словами доктора Марціна Бургхардта з музею Ярослава, виявлений кинджал, ймовірно, датується другою половиною III тисячоліття до нашої ери.



"На польських землях це був період величезних змін, пов'язаних, зокрема, зі зміною основної сировини для виробництва знарядь праці.



Замість крем'яних знарядь, які зазвичай використовували в кам'яному віці, в цей час з'являється все більше металевих виробів, що віщували перехід до наступного періоду – бронзового віку", – зазначив доктор Бургхардт.



Однак виявлений кинджал не був відлитим з бронзи, а зроблений з міді.



"Отже, це передувало розвитку бронзової металургії. У III тисячолітті до нашої ери предмети з міді траплялися вкрай рідко, тому дозволити їх собі могли тільки люди найвищого соціального статусу.



Немає жодних сумнівів у тому, що кинджал не є місцевим продуктом", – додала докторка Ельжбета Сєрадзка-Бургардт, археологиня з Музею Ярослава.



У цей період металопродукцію імпортували з територій сучасних України чи Угорщини. Вона була доступна лише елітам. Зв'язки з походженням стародавньої зброї будуть визначені в майбутньому за допомогою спеціального металургійного аналізу.



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