У Польщі знайшли унікальну золоту каблучку із зображенням дволикого бога. ФОТО

Золоту каблучку із незвичайним дизайном, ймовірно, XI або XII століття, виявили у королівському замку на Вавелі – колишній резиденції польських королів у Кракові.

Це єдиний у своєму роді знайдений на території Польщі експонат, пише Аrkeonews.

Вчені зазначають, що зображення на каблучці не відповідає традиційній християнській символіці, яку зазвичай можна побачити на артефактах тієї епохи.

Каблучка оздоблена зображенням щита із двома протилежними обличчями, що може бути "відсиланням" до Януса – дволикого римського бога – і вказувати на високий рівень місцевої майстерності. Януса вважали покровителем початку і кінця, входів і виходів, змін тощо.

Фото: Королівський замок на Вавелі

Знахідка має товщину 1,5 мм, її діаметр – 4 мм, а окружність – 57 мм.

У Польщі знайдено лише кілька ранньосередньовічних золотих каблучок, але без орнаменту або з простими геометричними візерунками.

Це робить останню знахідку "унікальною", каже дослідник Єжи Тшебінський.

Він також вважає, що перстень, ймовірно, був місцевим виробом і, можливо, належав еліті під керівництвом П’ястів – першої династії Польщі, яка правила від заснування держави в X столітті до XIV століття. Форма каблучки типова для тієї епохи в Польщі.

Археологи виявили знахідку у підвалі Данської вежі (Wieża Duńska), однієї з чотирьох житлових веж замку. Король Владислав II Ягайло наказав побудувати її наприкінці XIV – на початку XV століття в рамках реконструкції вже існуючої вежі. Фасад добудували в XVI столітті.