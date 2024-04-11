У Помпеях розкопали чорну бенкетну кімнату з фресками на стінах

У Помпеях археологи виявили бенкетну чорну залу, стіни якої прикрашають фрески з міфологічними персонажами, пов'язаними з Троянською війною.

Кімната, ймовірно, була призначена для розваг або розмов під час бенкетів, пише CNN.

Бенкетна зала, довжиною близько 15 метрів та шириною 6 метрів, має пофарбовані в чорний колір стіни.

"Це робили для того, щоб на них не було видно диму від масляних ламп, оскільки люди збиралися на вечерю після заходу сонця, тому мерехтливе світло ламп створювало ефект руху зображень, особливо після кількох келихів хорошого кампанського вина", – розповів директор археологічного парку Габріель Цухтрігель.

На цій фресці хображена зустріч Олени з Парісом – сином троянського царя Пріама. Archaeological Park of Pompeii

Повідомляється, що на одній з фресок зображена зустріч Олени з Парісом – сином троянського царя Пріама, якого ідентифікує грецький напис з його другим ім'ям "Александрос".

За грецькою міфологією, саме викрадення Парісом Олени у її чоловіка-грека Менелая призвело до Троянської війни.

На іншій прикрасі археологи розгледіли пригнічену Кассандру, дочку троянського царя Пріама, з богом Аполлоном.

За легендою, Аполлон пообіцяв Кассандрі дар пророцтва, але оскільки вона не піддалася його бажанням, покарав її, постановивши, що її пророцтвам ніколи не будуть вірити.

На фресці зображена Кассандра з богом Аполлоном. Archaeological Park of Pompeii

Банкетна зала має двері у двір з довгими сходами на другий поверх.

На арці сходів археологи помітили намальовані шматком вугілля дві пари гладіаторів, які ззовні схожі на стилізований фалос.

Під аркою виявили велику купу будівельних матеріалів.

За даними археологічного парку, де розташовані руїни Помпеї, на території поруч знаходиться 1 070 будинків, які мають понад 13 тисяч кімнат. Також є громадські та сакральні місця.

Нагадаємо, що стародавнє греко-римське місто Помпеї було поховане під попелом і вулканічним склом під час виверження Везувію у 79 році нашої ери. З 1700-х років археологи його розкопують.

Раніше ми повідомляли, що в Помпеях знайшли скелети двох 50-річних чоловіків.