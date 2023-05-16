Загинули від виверження Везувію: в Помпеях знайшли скелети двох 50-річних чоловіків

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
7436
16 травня 2023

У руїнах давньоримського міста Помпеї, яке знаходиться на території сучасної Італії, знайшли останки двох людей.

Їх вважають загиблими в результаті землетрусу під час виверження вулкана Везувій у 79 році нашої ери, повідомляє The Guardian.

Науковці припускають, що скелети, які добре збереглися, належали двом 50-річним чоловікам.

Їх знайшли під час розкопок в одному з житлових районів Помпеї, що складається з групи будинків і пекарні. Вони перебували під обваленою стіною.

Залишки тіл двох чоловіків на місці руїн Помпеї. Фото: The Guardian

Переломи кісток вказують на те, що чоловіки, ймовірно, загинули в результаті численних травм, які отримали під час руйнування будівлі, де намагалися сховатися під час виверження вулкана та землетрусу.

Вчені також припускають, що один із загиблих підняв руку, намагався захиститися від стіни, яка падала. Її вважають зруйнованою ще до припливу бурхливих течій, які поховали місто.

В одній кімнаті зі скелетами чоловіків знайшли намисто та шість монет, дві з яких датовані серединою II століття до нашої ери.

Директор археологічного парку Помпеї Габріель Цухтрігель переконаний, що знахідка ще більше розкриває людський вимір трагедії.

"Прогрес у техніці розкопок у Помпеї допомагає нам чіткіше побачити пекло, яке знищило місто за два дні", – додав Габріель Цухтрігель.

Нагадаємо, у Єгипті археологи виявили колекцію вишуканих ювелірних виробів під час розкопок некрополя. 

Читайте також: Археологи припускають, що знайшли тунель, який веде до гробниці Клеопатри


Реклама:


 8323
Суспільство

"Тепер житиму за двох". Історія кохання Валерії та Андрія, які одружилися в бункері на "Азовсталі"

Катерина Калюжна
 5464
КУЛЬТУРА

День стійких музеїв: Як музейний квартал Києва відновлюється після російської ракетної атаки

Ганна Щокань
 4713
Суспільство

Забрали все. Навіть море і смак винограду. Інтерв’ю з істориком про депортацію кримських татар

Олена Барсукова

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED