Загинули від виверження Везувію: в Помпеях знайшли скелети двох 50-річних чоловіків

У руїнах давньоримського міста Помпеї, яке знаходиться на території сучасної Італії, знайшли останки двох людей.

Їх вважають загиблими в результаті землетрусу під час виверження вулкана Везувій у 79 році нашої ери, повідомляє The Guardian.

Науковці припускають, що скелети, які добре збереглися, належали двом 50-річним чоловікам.

Їх знайшли під час розкопок в одному з житлових районів Помпеї, що складається з групи будинків і пекарні. Вони перебували під обваленою стіною.

Залишки тіл двох чоловіків на місці руїн Помпеї. Фото: The Guardian

Переломи кісток вказують на те, що чоловіки, ймовірно, загинули в результаті численних травм, які отримали під час руйнування будівлі, де намагалися сховатися під час виверження вулкана та землетрусу.

Вчені також припускають, що один із загиблих підняв руку, намагався захиститися від стіни, яка падала. Її вважають зруйнованою ще до припливу бурхливих течій, які поховали місто.

В одній кімнаті зі скелетами чоловіків знайшли намисто та шість монет, дві з яких датовані серединою II століття до нашої ери.

Директор археологічного парку Помпеї Габріель Цухтрігель переконаний, що знахідка ще більше розкриває людський вимір трагедії.

"Прогрес у техніці розкопок у Помпеї допомагає нам чіткіше побачити пекло, яке знищило місто за два дні", – додав Габріель Цухтрігель.

Нагадаємо, у Єгипті археологи виявили колекцію вишуканих ювелірних виробів під час розкопок некрополя.