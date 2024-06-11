Заборонити купірування та інші процедури "краси" – у парламенті пропонують посилити захист тварин

Серед заборонених процедур можуть опинитися процедури "краси" без медичних показань

У Верховній раді зареєстрували проєкт закону № 11328, який має на меті обмежити шкідливі для тварин практики.

Про те, що в Україні можуть заборонити, зокрема, проводити операції тваринам заради "краси", повідомила благодійна організація UAnimals.

Законопроєкт, до розробки якого долучилися юристи організації, пропонує заборонити купірування хвостів та вух тварин, позбавлення їх голосу, видалення зубів і пазурів, якщо це роблять без медичних показань.

Також автори проєкту пропонують обмежити участь домашніх тварин у створенні реклами, проведенні виставок, змагань та інших заходів за відсутності належних для здоров’я та безпеки чотирилапих умов.

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Крім того, нововведення доповнюють чинний Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження" новини поняттями, які, на думку зоозахисників, допоможуть більш ефективно притягати порушників до відповідальності. Автори пропонують додати такі терміни:

"залишення тварини напризволяще";

"особа, яка утримує домашню тварину";

"племінна домашня тварина";

"догхатери" та інше.

Запропоновані зміни стосуються не тільки відповідальності, а й поширення знань щодо гуманного поводження з тваринами. Парламентарі пропонують розробити, затвердити та впровадити відповідні інформаційні та освітні програми.

Нагадаємо, наприкінці квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію з ініціативою створити Зоополіцію. Посадовець зазначив, що створення окремих підрозділів поліції, які мають спеціалізуватися на захисті тварин від жорстокого поводження, є "недоцільним".