"Є недоцільним": уряд відхилив ідею створення Зоополіції

Уряд відхилив ініціативу і ро'яснив повноваження Нацполіції у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає недоцільним створення окремих підрозділів Національної поліції із захисту тварин від жорстокого поводження. Раніше петиція з таким закликом зібрала необхідну кількість підписів українців.

Позицію уряду оприлюднили на сайті Кабінету Міністрів України.

"Вважаємо, що на сьогодні створення окремих підрозділів із захисту тварин від жорстокого поводження в органах Національної поліції є недоцільним", – зазначили у відповіді.

Авторка петиції – президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова – у тексті документа наголошувала, що з року в рік стаються нові випадки жорстокого поводження з тваринами. Водночас поліція, на її думку "не володіє достатнім рівнем знань" або є бездієвою, "бо не вважає тварин вартими своєї уваги".

За словами зоозахисниці, правоохоронці не вміють здійснювати слідчі дії в межах кримінального провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами (299 ККУ). До того ж вони не завжди виїжджають на такі виклики.

Уряд пояснює, що до кола повноважень Національної поліції дійсно входить реагування на заяви та повідомлення про правопорушення, пов’язані із жорстоким поводженням з тваринами. Зокрема, правоохоронці можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення або ж відкрити кримінальне провадження.

Попри це, чинне законодавство не наділяє Національну поліцію повноваженнями на превентивну та наглядову діяльність за тим, як громадяни дотримуються правил та умов утримання тварин у домашніх умовах, йдеться у відповіді на петицію.

"Аналіз статистичних даних щодо кількості адміністративних і кримінальних правопорушень, учинених у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, свідчить про їхню низьку питому вагу в загальній кількості правопорушень", – пояснюють в уряді.

Зокрема, від початку 2024 року поліцейські виявили більше 1,2 мільйона адміністративних і 63 кримінальних правопорушень у сфері охорони та захисту тварин.

Минулого року загальна кількість таких правопорушень перевищила 4,8 мільйона.

Разом із тим у відповіді звернули увагу на те, що органи та підрозділи Національної поліції беруть активну участь в обороні України, що є першочерговим пріоритетом у діяльності у сфері безпеки й оборони.

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