У російському полоні перебувають понад 14 тисяч українців – Лубінець

Також росіяни утримують близько 20 тисяч українських дітей

Росіяни примусово утримують понад 14 тисяч цивільних українців: повернути їх ще складніше, ніж дітей та військових.

Про це уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив "Інтерфакс-Україна".

Омбудсмен пояснив, що у випадку з цивільними українцями не проводять обміни – лише повернення.

"Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", – розповів Дмитро Лубінець.

Разом із тим, Україна, за словами уповноваженого, нині працює над поверненням майже 20 тисяч дітей та "десятків тисяч" українців, яких вважають зниклими безвісти.

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нагадаємо, 28 червня з російського полону додому вдалося повернути 10 цивільних, серед яких був заступник голови Меджлісу Наріман Джелял та священники Української греко-католицької церкви Богдан Гелета та Іван Левицький.

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За словами омбудсмена, це був перший випадок участі Ватикану у поверненні дорослих цивільних українців. Раніше папський престол долучався лише до допомоги дітям.

"До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою...

Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України", – поділився Дмитро Лубінець.

Раніше ми розповідали історії правозахисниці, учительки та медикині, які пережили російський полон.