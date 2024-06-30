У російському полоні перебувають понад 14 тисяч українців – Лубінець
Росіяни примусово утримують понад 14 тисяч цивільних українців: повернути їх ще складніше, ніж дітей та військових.
Про це уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив "Інтерфакс-Україна".
Омбудсмен пояснив, що у випадку з цивільними українцями не проводять обміни – лише повернення.
"Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", – розповів Дмитро Лубінець.
Разом із тим, Україна, за словами уповноваженого, нині працює над поверненням майже 20 тисяч дітей та "десятків тисяч" українців, яких вважають зниклими безвісти.
нагадаємо, 28 червня з російського полону додому вдалося повернути 10 цивільних, серед яких був заступник голови Меджлісу Наріман Джелял та священники Української греко-католицької церкви Богдан Гелета та Іван Левицький.
За словами омбудсмена, це був перший випадок участі Ватикану у поверненні дорослих цивільних українців. Раніше папський престол долучався лише до допомоги дітям.
"До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою...
Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України", – поділився Дмитро Лубінець.
Раніше ми розповідали історії правозахисниці, учительки та медикині, які пережили російський полон.