Школярів та вчителів навчать використовувати ШІ: МОН розробило рекомендації

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти та науки розробили проєкт рекомендацій для вчителів, як інтегрувати та використовувати штучний інтелект у школах.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Штучний інтелект може революційно змінити українську освіту. Завдяки ШІ-інструментам вчителі зможуть оптимізувати власну роботу, а також зробити навчання більш інноваційним і цікавим для школярів. Це допоможе дітям ще зі школи навчитися працювати з передовими технологіями та йти в ногу з часом", – зазначив він.

У рекомендаціях є практичні поради, як працювати з системами штучного інтелекту. У документі також є лайфхаки, як написати запит до ШІ-систем та переліки інструментів для роботи.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий наголосив, що ШІ – незворотний тренд, який тільки набирає обертів. Однак дуже важливою є етична сторона використання новітніх технологій.

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Лісовий додав, що навчання з використання ШІ спрямоване на те, щоб зробити процес освіти цікавішим та ефективнішим для учнів.

"ШІ — це вже не віддалене майбутнє, а наша реальність. І освітня сфера не може залишатись осторонь цифрових трендів. Навпаки: маємо бути попереду, вчасно реагувати на технологічні зміни та готувати молодь до нових викликів", – зауважив очільник МОН.

Додамо, що технології розвиваються дуже стрімко. Нещодавно вчені розробили детектор для ШІ, що розпізнає глузливий підтекст та може визначити сарказм.