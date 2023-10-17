Штучний інтелект вперше у світі відкрив наднову зірку без допомоги людини

Вперше штучний інтелект знайшов, виявив, підтвердив, класифікував і оголосив про відкриття наднової зірки без втручання людини.

Вона отримала назву SN2023tyk, повідомили у Північно-Західному університеті в Іллінойсі, США.

На базі цього навчального закладу працювала міжнародна команда науковців, які розробили Bright Transient Survey Bot (BTSbot) – новий інструмент штучного інтелекту. Вони використали понад 1,4 мільйона зображень із майже 16 тисяч джерел для навчання алгоритму ШІ.

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"Зрештою, вилучення людей із циклу дає більше часу дослідницькій групі для аналізу своїх спостережень і розробки нових гіпотез, щоб пояснити походження космічних вибухів, які ми спостерігаємо", — сказав провідний дослідник та астроном Адам Міллер.

Фото: NASA

На думку його колеги, Набіла Рехемтулла, це значно спростить масштабні дослідження наднових (тип зірок, що спалахують у подвійних системах, де одна з зір є білим карликом, а інша може бути гігантом або іншим типом зорі) та допоможе краще зрозуміти їхні життєві цикли, а також походження елементів, з яких вони створені.



Наднову зірку під назвою SN2023tyk ШІ виявив у даних роботизованої камери в Каліфорнії (ZTF), яка кожні два дні сканує північне небо.

За словами науковців, вибух у космосі стався 3 жовтня, через 2 дні BTSbot зафіксував його, а 7 жовтня – класифікував та "оголосив" про відкриття наднової зірки.

Астрономи зауважують, що попри те, що такі об'єкти є яскравими, їх доволі складно помітити. Традиційні методи виявлення покладаються на те, що астрономи візуально перевіряють великі обсяги даних з роботизованих телескопів, які постійно сканують нічне небо в пошуках нових джерел світла.

"ZTF працював протягом останніх 6 років, і за цей час я та інші науковці витратили понад 2 тисячі годин, візуально перевіряючи кандидатів у зірки і визначаючи, які спостерігати за допомогою спектроскопії.

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Додавання BTSbot до нашого робочого процесу позбавить нас необхідності витрачати стільки часу на перевірку", — каже астроном Крістофер Фремлінг з Каліфорнійського технологічного інституту.

Науковець Міллер зазначає, що автоматизоване програмне забезпечення надасть дослідникам список потенційних вибухів.

"Ми можемо остаточно знати, що кандидат справді є надновою, зібравши її спектр – розсіяне світло джерела, яке виявляє елементи, присутні у вибуху", – додав він.

Це трудомісткий процес, і, за підрахунками, астрономи виявили лише невелику частину всіх наднових, які виникають у Всесвіті.

BTSbot автоматично "звернувся" до іншого роботизованого прилада під назвою Spectral Energy Distribution Machine (SEDM) для проведення широкого спостереження потенційної наднової, щоб зібрати її спектр.

Отримавши його, SEDM надіслав його до SNIascore Каліфорнійського технологічного інституту для класифікації наднової.

Наднові зірки типу білих карликів особливо важливі для астрономів, оскільки їх можна використовувати для вимірювання розширення Всесвіту.

Нагадаємо, у квітні науковці виявили наднові зірки, які своїм вибухом можуть знищити схожі на Землю планети.