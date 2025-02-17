У школі Києва показали сценку з побиттям працівника ТЦК

Під час святкового концерту столичній школі № 309 учні розіграли сценку з побиттям військового, який проходить службу в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Він опублікував відео цього моменту.

"Коли в шкільних стінах діти грають у вистави про війну, це може бути способом осмислення трагедії. Але коли в сценарії з’являється сцена побиття українського військовослужбовця – це вже симптом серйозної проблеми. Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник.

Якщо в головах українських дітей український військовий – ворог, а "втащити" йому – прояв героїзму, то всім нам – величезна жирна "двійка". Але війна "двійок" не ставить…", – зазначає він.

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У коментарі для "УП. Життя" в приймальні школи №309 зазначили, що наразі зʼясовують усі деталі інциденту – керівництво опитує всіх учасників заходу. За словами працівниці школи, під час репетицій цієї мініатюри не було в сценарії.

У Дарницькій районній адміністрації повідомили про створення спеціальної комісії, яка буде розслідувати випадок у школі №309.

У Поліції Києва також відреагували на інцидент. Правоохоронці зазначили, що до перевірки також долучили ювенальних поліцейських – вони спілкуються із адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми “акторами”.

"УП. Життя" також звернулася за коментарем до Міністерства освіти і науки України та поки очікує на відповідь.