У ліцеї на Рівненщині вчитель побив школяра: за справу взялася поліція

Фото ілюстративне. Випадок трапився в ліцеї на Рівненщині

У ліцеї в селі Мульчиці на Рівненщині вчитель побив учня восьмого класу. Відео, на якому видно знущання педагога над підлітком, поширили в соціальних мережах.

Попри те, що батьки дитини не мають претензій до освітянина, місцеві правоохоронці вирішують правову кваліфікацію інциденту, а в закладі розпочали службове розслідування.

Про це повідомили Головне управління Національної поліції Рівненської області, голова місцевої ОДА Олександр Коваль і начальниця управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Олена Корень.

На ролику можна побачити, як педагог кричить на учня, який сидить за шкільною партою, і завдає йому численних ударів долонею.

За словами Олени Корень, за фактом побиття учня в школі вже розпочали службове розслідування.

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"Вчитель жодним чином і за жодних обставин не мав права застосовувати силу та чинити фізичне насилля над дитиною.

Сьогодні мені особисто телефонував тато дитини (йдеться про учня, який постраждав від дій педагога – ред), з яким мали змістовну розмову. Ситуація складна, психологічної допомоги потребують усі", – додала Олена Корень.

За словами очільника ОДА Олександра Коваля, обласний департамент освіти отримав доручення провести перевірку всіх обставин.

"Подібні дії не повинні мати місце в жодному навчальному закладі. Тому за результатами перевірки висновки будуть більш рішучі!

Школа повинна бути територією безпеки для учнів. Місцем знань, а не насильства", – вважає Олександр Коваль.

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Згодом на інформацію про побиття школяра відреагували місцеві правоохоронці – вони зареєстрували факт фізичного насильства над дитиною. Поліціянти встановили, що від дій учителя постраждав учень восьмого класу Мульчицького ліцею.

"Мама (школяра – ред.) у телефонному режимі повідомила, що претензій не має та учасником кримінального процесу бути не бажає. Втім слідчий підрозділ вирішує правову кваліфікацію інциденту", – зауважили в поліції.

Раніше в одній зі шкіл Львова лаборант та вчитель фізики заявили учням, що тих варто відправити на фронт для швидкої загибелі. Для з'ясування обставин випадку в управлінні освіти Львівської міської ради створили спеціальну комісію.