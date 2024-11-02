Дослідники реконструювали обличчя "вампірки" з Польщі: у її домовині був серп

У 2022 році польські археологи знайшли незвичайне поховання – померлій жінці в домовину поклали серп, а до пальця її стопи прикріпили замок. Ймовірно, люди боялися, щоб та не стала вампіркою. Тепер дослідники встановили, що покійна мала високий соціальний статус і померла в XVII столітті.

Дослідження останків провели науковці з Інституту археології Університету Миколи Коперника (Польща), пише Heritage Daily.

Реконструкція померлої в XVII столітті жінки Торунська освітня асоціація "Еволюція"

Команда вчених за допомогою антропологічного аналізу та додаткових обстежень з’ясувала, що жінка страждала від гемангіоми – пухлини в грудях, що могла викликати біль та сприяти деформації скелета.

Дослідники кажуть, що хвороба також здатні викликати втрату свідомості, сильні головні болі та патологічні психічні стани.

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У XVII столітті по всій території Європи панували хвороби та війни, крім того, набирала сили атмосфера страху перед надприродним. Ймовірно, покійну жінку могли вважати відьмою або одержимою духом, що вплинуло на спосіб її поховання.

Вчені припускають, що серп та замок поклали до труни померлої для того, щоб вона не змогла "повстати з мертвих" і "стати вампіркою".

Крім того, науковці провели генетичний та ізотопний аналіз, які показали походження жінки – вона могла мати скандинавське коріння.

За допомогою 3D-моделювання дослідники також створили зображення жінки, останки якої знайшли. Основою для реконструкції обличчя став її череп.

Раніше бельгійські вчені з’ясували, що скелет із галло-римської гробниці складається як "пазл" із кісток сімох людей.