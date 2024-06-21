Після 83-річної перерви у навчанні: у США 105-річна жінка здобула ступінь магістра

Американка Вірджинія Гіслоп у 105 років здобула ступінь магістра. Під час Другої світової війни їй довелося взяти перерву у навчанні, яка зрештою тривала 83 роки.

Як повідомляє The Guardian, Вірджинія Гіслоп вступила до Стенфордського університету у 1936 році й навчалася там на педагога.

Отримавши диплом бакалавра, вона одразу ж перейшла на наступний рівень освіти й прагнула стали магістром. Однак планам жінки не судилося справдитися.

На початку 1941 року, у розпал Другої світової війни, Вірджинія покинула Стенфорд, адже її нареченого Джорджа мобілізували до армії. Зосередження на сім'ї у той час вважалося "вершиною американської жертовності". Жінка навіть не встигла дописати свою дисертацію.

Перед відправленням на фронт Вірджинія та Джордж побралися, провівши медовий місяць поблизу військової частини в Оклахомі. Згодом жінка переїхала до Вашингтона, щоб піклуватися про свою сім'ю.

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Після закінчення війни подружжя оселилося у місті Якіма, штат Вашингтон. Там вони виростили двох дітей.

"Я не повернулася до викладання, але відчуваю, що знайшла хороше застосування своєму вчительському диплому, працюючи в комітетах і радах та намагаючись покращити освітні можливості за кожної нагоди", – розповідала Вірджинія у 2018 році.

Жінка виступала проти регресивних навчальних планів середньої школи, які вимагали від її доньки вивчати житлову економіку замість англійської мови, і лобіювала створення незалежних округів громадських коледжів у штаті Вашингтон.

105-річна Вірджинія Гіслоп на церемонії вручення диплома Charles Russo/Stanford University

Пізніше Вірджинія збирала кошти для Університету спадщини, який заснували й очолили жінки. Також вона допомогла акумулювати 6 мільйонів доларів для студентів, які прагнули навчатися у цьому закладі.

Нещодавно зять Вірджинії зв'язався зі Стенфордським університетом і дізнався, що для отримання магістерського ступеня більше не потрібно писати дисертацію. Так через 83 роки жінка отримала шанс закінчити своє навчання.

Під час церемонії вручення диплома Вірджинію підтримувала її родина та випускники 2024 року.

"Ще до того, як я дійшов до слізної частини, натовп вибухнув оваціями. Вірджинія здобула освіту в юному віці, вона просто не отримала диплом. Це чудова можливість повернутися і відсвяткувати життя", – зазначив декан Вищої школи освіти Стенфорда Деніел Шварц.

Під час вручення він описав Вірджинію як "запеклу захисницю справедливості та можливості вчитися". Жінка отримала червоний диплом.

"Я роками працювала над цією роботою, і мені приємно, що мене визнали", – наголосила Вірджинія.

Нагадаємо, 99-річна американка закінчила середню школу після 81-річної паузи у навчанні через війну.