11-річна дівчина у США отримала диплом у коледжі і побила рекорд старшого брата

11-річна Афіна Еллінг стала наймолодшою ​​студенткою, яка закінчила коледж Irvine Valley у Каліфорнії.

Про це повідомляє The Washington Post.

Старший брат Тичо Еллінг став наймолодшим студентом коледжу Irvine Valley у травні 2023 року. Йому було 11 років.

На свої перші курси в коледжі Irvine Valley 9-річний Тичо записався у 2020 році, а з нового навчального року перевівся у цей навчальний заклад.

За два роки Афіна теж обрала перші курси у коледжі з біології та поглибленого письма крім навчання у школі. Вона припускала, що це не так складно, якщо під силу її брату.

Наймолодша випускниця коледжу в США Irvine Valley College

Вже з нового навчального року дівчина почала домашнє навчання у коледжі, але кілька разів на тиждень приїжджала на заняття особисто.

Однак диплом про освіту не був головною мотивацією Афіни. Її справжнє досягнення – побити рекорд коледжу як наймолодшої випускниці. Вона випередила брата на кілька місяців.

Дівчинка зізнається, що змагається з братом в усьому, включаючи кулінарію та тхеквондо.

Мати дітей-вундеркіндів зазначила, що її син та донька почали читати науково-фантастичні романи, коли вони були дуже маленькими.

"Ми не любимо стояти на їхньому шляху, і ми вважаємо, що їм потрібно дозволити свободу досліджувати. Тож, знаєте, ми просто попросили, що б вони не робили, вони сприймали це серйозно. І Афіна часто сприймає все, що вона робить, дуже, дуже, дуже серйозно", – сказала мати Афіни.

11-річна Афіна завершила коледж у США Irvine Valley College

Дівчинка подружилася з деякими студентами в коледжі і дізналася, що багато з них навчаються, працюють або вже навіть мають сім'ї.

Водночас батьки зауважують, що донька має типове дитинство поза навчанням – зустрічається з друзями, відвідує уроки танців та акторської майстерності, музики та тхеквондо.

На свій випускний дівчина замовила найменшу мантію з доступних, але все одно "тонула" в ній. У момент офіційного привітання професори та студенти аплодували наймолодшій випускниці.

Зараз брат Тичо здобуває ступінь бакалавра математики в Каліфорнійському університеті. Афіна ж записалась на додаткові заняття у коледжі, щоб здобути ступінь молодшого спеціаліста з психології, театру та музики.