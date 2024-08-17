Залишався непокараним майже 45 років: як у США поліції вдалося знайти вбивцю студентки

25-річну студентку Сьюзан Лі Вулф вбили в 1980 році

Правоохоронцям США вдалося ідентифікувати чоловіка, який 44 роки тому викрав, зґвалтував, а згодом убив 25-річну студентку. Основну роль у цьому зіграла генетична генеалогія.

9 січня 1980 року Сьюзан Лі Вулф, яка вивчала медсестринство в Техаському університеті в Остіні, йшла до будинку свого друга, повідомляє ABS News із посиланням на дані поліції.

Близько 22 години поблизу дівчини зупинилася автівка, водій якої напав на Сьюзан і силоміць затягнув її всередину.

Тіло Вулф із слідами удушення та сексуального насилля знайшли наступного ранку на вулицях міста Остін. Розтин показав, що причиною смерті дівчини стало вогнепальне поранення в голову.

Протягом року після вбивства місцеві правоохоронці дослідили велику кількість доказів, вистежили десятки автомобілів, а також опитали шістьох підозрюваних. Однк їм не вдалося зібрати достатньо даних для того, щоб із точністю ідентифікувати нападника.

ВІДЕО ДНЯ

Поліція отримала ордер на арешт 78-річного Дека Брюера-молодшого Департамент поліції Остіна

У квітні 2023 року детективи передали докази сексуального насильства до лабораторії злочинів Техаського департаменту громадської безпеки. У лютому 2024 року поліція Остіна отримала результати дослідження, які допомогли створити профіль підозрюваного.

Завдяки цьому їм довелося відкинути всіх шістьох підозрюваних, адже їхні генетичні зразки не збігалися з тими, які зібрали на місці злочину.

Національна база ДНК США CODIS допомогла встановити винного. Ним виявився 78-річний Дек Брюер-молодший, який уже перебуває у в'язниці за іншими звинуваченнями.

Поліціянти повідомили, що вже провели коротку бесіду з чоловіком. Він розповів, що в приблизний час вчинення вбивства дійсно перебував в місті Остін.

За словами правоохоронці, суд Остіна після представлення результатів дослідження ДНК визнав його вірогідною підставою звинуватити Дека Брюера-молодшого у вбивстві студентки. Поліція отримала ордер на арешт чоловіка.

Раніше ми розповідали про 63-річну Сандру Хемме із США, яку звільнять після визнання невинною у вбивстві, за яке вона пробула у в'язниці 43 роки.