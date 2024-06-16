У США з в’язниці звільнять жінку, яка відбула найдовше незаконне засудження в історії країни

У США суд визнав 63-річну Сандру Хемме невинною у вбивстві, за звинувачення в якому жінка провела у в’язниці 43 роки.

Райан Хорсман – суддя округу Лівінгстон, що в Міссурі – знайшов "чіткі та переконливі" докази того, що Сандра не вбивала працівницю бібліотеки в 1980 році, повідомляє The Guardian.

"Жодні докази, крім недостовірних заяв пані Хемме, не пов’язують її зі злочином", – зазначив у своєму рішенні суддя.

На думку суду, у справі була інформація, яка прямо вказувала на вину тамтешнього поліцейського.

Хемме, яка провела останні 43 роки за ґратами, мають звільнити протягом 30 днів. Як заявляли її адвокати, термін ув'язнення Сандри – найдовше відоме неправомірне засудженням жінки в історії США.

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"Ми вдячні Суду за визнання серйозної несправедливості, яку терпіла пані Хемме протягом понад чотирьох десятиліть", – йдеться у заяві її адвокатів.

Деталі справи

У 1980-му в Сент-Джозеф, штат Міссурі, вбили Патрицію Єшке – працівницю місцевої бібліотеки.

Сандра визнала себе винною у злочині, аби уникнути смертної кари. Пізніше вирок скасували, але в 1985 році відбувся одноденний судовий процес, в якому єдиним доказом проти жінки було її "зізнання". За результатами розгляду справи, жінку засудили до довічного ув’язнення.

Як стверджують адвокати Хамме, під час розслідування вбивства на той час 20-річна жінка страждала від слухових галюцинацій, дереалізації та вживання наркотиків. Сандра значну частину свого життя, від 12 років, провела на стаціонарному психіатричному лікуванні.

Розслідування вбивства розпочалося, коли Сандрі було 20 років Innocence Project

Протягом багатогодинних допитів поліціянтів Сандра, за словами її захисників, давала суперечливі показання, адже була під дією антипсихотичних препаратів.

"У деякі моменти вплив ліків був настільки сильним, що не могла навіть тримати голову, тому її прив’язали до стільця", – зазначили адвокати.

Детективи підтвердили те, що повсякчас дівчина виглядала "спантеличено" і не могла повністю зрозуміти питання. Одного разу правоохоронці були змушені зупинити допит через те, що її поведінка не була послідовною.

Адвокати вважають, що тодішня влада приховала докази причетності 22-річного офіцера поліції Майкла Холмана, незважаючи на дані про перебування його автівки поблизу місця злочину і те, що в нього знайшли сережки вбитої.

Колишній офіцер згодом потрапив до в’язниці за інший злочин, де і помер у 2015 році.

Нагадаємо, у США серійний вбивця Томас Кріч уникнув смертної кари через те, що медичні працівники не змогли знайти в нього вену для ведення смертельної ін’єкції.