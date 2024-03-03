У США батько та син народилися в один день. І це 29 лютого!

В американському штаті Айова трапилась рідкісна подія: чоловік, який народився 29 лютого, став батьком у ту саму дату.

Батько Діллон Гласс народився 29 лютого ще в 1996 році. Тепер на світ з’явився його син з такою ж датою народження, пишуть у клініці Unity Point Health.

Обидва американці вхопили один шанс на 1,5 тисячі, повідомляє The Guardian.

"Я тільки починаю все усвідомлювати. Це круто, дивовижно", – сказав журналістам молодий батько.

Фото: Unity Point Health

У клініці кажуть, що маленький Арчер і його мати почуваються добре. На вихідних вже вони мають бути вдома.

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Нагадаємо, кожні чотири роки у григоріанському календарі, яким користується більшість країн світу, з'являється високосний (або додатковий) день.

Існування такої дати призвело до появи різноманітних традицій. Наприклад, хтось святкує день народження раз на 4 роки, коли випадає високосний рік.

А ті, кому виповнюється 60 років у "додатковий" день, часто жартують, що це їхні "солодкі 16".